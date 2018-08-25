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Украина заняла более $700 миллионов под высокий процент
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Украине пришлось занять сотни миллионов долларов под высокий процент 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Минфин Украины разместил облигации внешнего государственного займа на 725 миллионов долларов, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Бумаги со сроком обращения до 2019 года прошли листинг на Венской фондовой бирже, средства будут направлены в бюджет.
Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман на своей странице в Facebook назвал размещение украинских ценных бумаг вынужденным. По его словам, деньги заняты под "нереально дорогой" процент — 9,10-9,15% годовых.
Стратег по развивающимся рынкам Bluebay Asset Management Тим Эш, в свою очередь, отметил в интервью Bloomberg, что заимствование позволит Киеву "протянуть" до получения следующего транша МВФ.

Украина и МВФ

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. С 2015 по 2017 год Киев получил четыре транша на более чем восемь миллиардов долларов.
Пятый транш власти Украины рассчитывали получить до конца 2017 года, однако до сих пор этого не произошло. Одним из условий предоставления транша МВФ называет повышение цен на газ для населения, но украинское руководство пока откладывает принятие решения по этому вопросу.
Ранее издания VOX Ukraine и Liga.net отметили, что для того, чтобы погасить внешний долг Украины, каждый житель страны должен заплатить 1800 долларов. При этом в ближайшие полтора года Украину ждет пик выплат по долговым обязательствам: правительству предстоит вернуть к концу 2019 года почти десять миллиардов долларов только валютного долга.
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