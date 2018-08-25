США передумали помогать Палестине

США отменили выделение $200 млн палестинцам

​Президент США Дональд Трамп поручил Госдепу «перенаправить» на другие цели более $200 млн, которые выделялись на экономические и гуманитарные проекты на западном берегу Иордана и в секторе Газа.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Госдепа США.

Как отметили в американском внешнеполитическом ведомстве, средства будут потрачены на «более приоритетные проекты».

Сообщается, что на данное решение повлияла ситуация в секторе Газа, где палестинское движение ХАМАС «ставит под угрозу жизнь людей и ухудшает гуманитарную и экономическую ситуацию».