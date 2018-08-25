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США передумали помогать Палестине
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США отменили выделение $200 млн палестинцам 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
​Президент США Дональд Трамп поручил Госдепу «перенаправить» на другие цели более $200 млн, которые выделялись на экономические и гуманитарные проекты на западном берегу Иордана и в секторе Газа.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Госдепа США.
Как отметили в американском внешнеполитическом ведомстве, средства будут потрачены на «более приоритетные проекты».
Сообщается, что на данное решение повлияла ситуация в секторе Газа, где палестинское движение ХАМАС «ставит под угрозу жизнь людей и ухудшает гуманитарную и экономическую ситуацию».
В январе Трамп пригрозил лишить Палестину финансовой помощи за проявление «неуважения» к вице-президенту США Майку Пенсу во время его ближневосточного турне.
RT на русском: последние новости
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