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«Столько на Украине не воровали даже при Януковиче»
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«Больше разворовали, чем нарастили»: что мешает Украине преодолеть экономический кризис 

RT на русском 3 часа назад
Заявление Петра Порошенко о том, что Украина «нарастила крепкие мышцы», выдержав «испытания войной и экономическим кризисом», вызвали недоумение среди экономистов. Буквально накануне украинский Минфин разместил государственные облигации на $725 млн, притом что на июнь 2018 года суверенный долг страны перед кредиторами вырос до впечатляющей цифры — $76,3 млрд Ранее источник RT в Блоке Петра Порошенко сообщал, что воровство и коррупция во властных структурах достигли при действующем президенте беспрецедентных масштабов — до 40% госэкономики находится в тени. Ситуацию усугубляет то, что, вместо решения проблем общества и реализации плана евроинтеграции, политические элиты занимаются демагогией и поиском внешних врагов. В результате, как отмечают политологи, держава с некогда развитой промышленностью фактически превращается в аграрную страну.
Украинская экономика выстояла в экономическом кризисе и окрепла. Об этом Пётр Порошенко сообщил на своей страничке в соцсети. По словам президента Украины, «выжить в лихолетье» её удалось, несмотря на «российскую агрессию».
«Слава Богу, и спасибо каждому украинцу за то, что мы выстояли в годы испытания войной и экономическим кризисом, вызванным российской агрессией. И не просто выжили в лихолетье, но и нарастили крепкие мышцы», — написал он в Facebook.
При этом Порошенко отметил, что Украина стала «сильнее и увереннее в своих возможностях», а также создала основу для движения страны по направлению к Европейскому союзу и НАТО.
Такие заявления украинского президента вызвали удивление среди экономистов — Порошенко объявил об экономических успехах всего несколько часов спустя после того, как украинское министерство финансов разместило облигации внешнего государственного займа на $725 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Вырученные средства, отметили в ведомстве, будут направлены на пополнение госбюджета.

«Надежды на американские деньги»

У Киева есть серьёзные проблемы, касающиеся государственного долга, отмечает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
«Вместо того, чтобы её решать, у нас больше лозунгов, больше заявлений, больше надежд на какие-то американские деньги, на МВФ», — сказал он RT.
Охрименко напомнил, что на июнь 2018 года долг Украины перед кредиторами составил $76,3 млрд
Заёмные средства не идут на улучшение экономической или социальной среды. Ситуация такая, что правительство вынуждено направлять их на выплаты пенсий, субсидий и обеспечение других социальных обязательств. Об этом ранее в беседе с RT рассказал член партии «Блок Петра Порошенко».
«На Украине каждый год дефицит бюджета, то есть государство тратит значительно больше средств, чем зарабатывает. Это связано с высоким уровнем теневой экономики, размер которой составляет до 40%, нежеланием населения и бизнеса платить налоги, бедностью в стране и высоким уровнем коррупции», — сказал собеседник RT.
Самый высокий уровень коррупции наблюдается в сфере государственных военных тендеров, отметил Охрименко. При этом масштабы хищений при действующей власти превысили те, что были при Януковиче, добавил эксперт.
«Мы не наростили (мышцы. — RT), а разворовали больше. Столько, сколько украли лица, приближённые к власти, не воровали при Януковиче», — пояснил Охрименко.

На пути к евроинтеграции

Действующие украинские власти не занимаются ни вопросами евроинтеграции, о которых так много публично говорят, ни экономикой, считает Охрименко. Политические элиты, по мнению эксперта, больше заинтересованы в расширении своих бизнес-проектов.
«Ни Гройсман (премьер-министр Украины. — RT), ни Порошенко не занимаются экономикой… И на сегодняшний день никто не занимается евроинтеграцией», — отметил он.
Утверждение, что Киев выстоял в экономическом кризисе, не соответствует действительности, считает украинский политолог и экономист Александр Дудчак. Одно из доказательств того, что в этой сфере в государстве не всё в порядке — утечка кадров за рубеж, в том числе в Россию.
«И одна из причин бегства населения, что людям просто негде работать. Они (власти Украины. — RT) ничего не делают, чтобы восстановить. Они тратят деньги на войну», — пояснил он.

«Превращение в аграрную страну»

Проблемы имеются также в вопросе сотрудничества Укранины с НАТО, и в вопросе торговли с ЕС, считают эксперты. Так, по словам Дудчака, повышение доли товаров из Европы в украинском товарообороте связано лишь с «катастрофическим падением в отношениях с традиционными партнёрами».
«Сейчас просто идёт превращение Украины действительно в аграрную страну. Ну да, ногу отрезали. Конечно, можно говорить, что потерю крови вы остановили. Но конечность-то уже не вернешь. В общем-то они отрезают целые отрасли», — сказал он.
Дудчак выразил мнение, что это прямое следствие того, что к власти в Киеве пришли «евроинтеграторы».
«Сейчас, после того как они пришли, они развязали войну, вынудили собственные территории бежать от такой замечательной жизни. Сейчас нельзя говорить о восстановлении»
При этом Порошенко почему-то перекладывает вину за экономический кризис на Россию, удивляется Дудчак.
«Попытка переложить вину на Россию совершенно безосновательная, потому что были возможности нормального сотрудничества и была возможность восстановления экономики Украины и действительно серьёзного рывка», — отметил эксперт.
Подводя итог, Дудчак добавил, что деятельность нынешних властей привела к плачевному состоянию украинской экономики.
«Как можно говорить, что Украина нарастила какие-то мышцы, если она потеряла целые наукоёмкие отрасли?», — заключил он.
RT на русском: последние новости
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