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В ЕС наметился серьезный раскол
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В ЕС наметился серьезный раскол 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Нежелание европейских партнеров участвовать в распределении мигрантов кораблем итальянской береговой охраны Diciotti в Средиземном море может привести к тому, что Рим не поддержит бюджет Евросоюза на ближайшие годы. Об этом премьер-министр Италии Джузеппе Конте написал в фейсбуке.
«Италия не считает возможным присоединиться к бюджету, который предполагает столь непоследовательную политику в социальном плане», — написал Конте.
Он также выразил сожаление по поводу вчерашней безрезультатной встречи с лидерами стран ЕС в Брюсселе. Это «не поражение Италии, как кто-то поверхностно писал. Это поражение Европы», которое свидетельствует об отсутствии «духа солидарности», упоминаемого в основополагающих документах ЕС, отметил политик.
Он заявил, что правительство Италии непременно примет это к сведению в дальнейших отношениях с ЕС.
«В этих условиях Италия не считает возможным выразить приверженность бюджету, который лежит в основе такой непоследовательной социальной политики», — написал Конте.
Комментарии25  Ещё 11 источников 
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