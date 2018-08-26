В ЕС наметился серьезный раскол

Нежелание европейских партнеров участвовать в распределении мигрантов кораблем итальянской береговой охраны Diciotti в Средиземном море может привести к тому, что Рим не поддержит бюджет Евросоюза на ближайшие годы. Об этом премьер-министр Италии Джузеппе Конте написал в фейсбуке.

«Италия не считает возможным присоединиться к бюджету, который предполагает столь непоследовательную политику в социальном плане», — написал Конте.

Он также выразил сожаление по поводу вчерашней безрезультатной встречи с лидерами стран ЕС в Брюсселе. Это «не поражение Италии, как кто-то поверхностно писал. Это поражение Европы», которое свидетельствует об отсутствии «духа солидарности», упоминаемого в основополагающих документах ЕС, отметил политик.

Он заявил, что правительство Италии непременно примет это к сведению в дальнейших отношениях с ЕС.