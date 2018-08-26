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Порошенко запустил новый газопровод
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Порошенко запустил новый газопровод 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Пётр Порошенко принял участие в запуске нового газопровода в Донбассе в подконтрольной Киеву Авдеевке. Газоснабжение здесь и еще ряде населенных пунктов было прекращено из-за аварии на магистральном газопроводе после обстрелов в 2017 году. Общая длина нового трубопровода составляет 14,124 км. 24 августа 2018 были подключены к газоснабжению более 5,5 тыс. потребителей.
«Украинский газ наконец-то пошёл с рабочим давлением на все газовые сети Авдеевки и семь населенных пунктов. Поздравляю Авдеевку с украинским газом», — заявил Порошенко на церемонии, трансляцию которой вёл телеканал «112 Украина».
Он отметил, что далеко не все верили, что газ появится в домах в 2018 году.
«А некоторые мечтали и надеялись, как и бабушка, к которой позавчера пришли ремонтники опломбировать газовый счетчик, говорила: я молилась, но не верила, что это может быть так быстро », — добавил Порошенко, сообщает его пресс-служба.
Порошенко завершил свою речь словами о том, что хотел бы посетить дома местных жителей и попробовать борща, приготовленного «на украинском газе».
Комментарии46  Ещё 1 источник 
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