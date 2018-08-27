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Россию предложили разделить
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Россию хотят поделить на 14 макрорегионов 

Рамблер 8 часов назад
Минэкономразвития представило «Стратегию пространственного развития» страны, предлагающую сформировать в России 14 макрорегионов. Об этом пишет «Коммерсант».
По задумке ведомства, новые регионы будут сформированы не по административно-территориальному признаку, а с учетом социально-экономических связей.
С помощью новой стратегии власти хотят раскрыть социально-экономический потенциал территорий благодаря их «экономической специализации». До этого в России выделяли два макрорегиона — Дальний Восток и Северный Кавказ.
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В министерстве предложили добавить к ним Центрально-Черноземный, Центральный, Северо-Западный, Северный и Южный, Уральский, Волго-Камский и Волго-Уральский, а также Западно-Сибирский макрорегионы. Сибирский округ при этом будет разделен на Южно-Сибирский, Байкальский и Енисейский.
Макрорегионы планируют выделять на основе соседства и потенциала кооперации между ними. В состав каждого макрорегиона должен входить как минимум один крупный центр экономического роста и объекты инфраструктуры с выходом к международным рынкам или транспортным коридорам.
По данным «Коммерсанта», стратегию Минэкономразвития не поддержал полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Он предложил вице-премьеру Виталию Мутко скорректировать эту идею.
По мнению Меняйло, появление в Сибирском округе трех макрорегионов приведет к усилению проблем развития территорий и нарушит сложные условия хозяйствования и жизнедеятельности. Полпред предложил создать единый сибирский макрорегион, в который могут войти 12 субъектов.
Комментарии227  Ещё 66 источников 
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