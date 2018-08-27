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Беглых бизнесменов отказались простить в России
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Беглых бизнесменов отказались простить в России 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: страница Сергея Капчука в Facebook
Предприниматели из «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, которые покинули страну из-за уголовного преследования, испытывают трудности с возвращением в Россию, пишет «Коммерсантъ». Со многих из них Генпрокуратура отказывается снимать обвинения.
Официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной рассказал изданию, что прокуроры проанализировали 25 дел, и это потребовало «индивидуального подхода, поскольку за каждым своя история». В отношении некоторых из фигурантов был прекращен международный розыск, и теперь они могут вернуться в Россию без боязни оказаться в СИЗО или даже под домашним арестом.
Куренной привел пример калужского бизнесмена Леонида Кураева, бывшего свердловского депутата Сергея Капчука, бывшего собственника холдинга «Авиачартер» Михаила Шаманова и юриста Дмитрия Панькова. Последний обвиняется в разглашении коммерческой тайны.
Еще некоторым фигурантам списка следователи разъяснили их процессуальный статус. Выяснилось, что они никогда не находились в международном розыске. Однако к остальным бизнесменам у следователей и прокуроров по-прежнему есть вопросы. При этом многие из них обвиняются в деяниях, не связанных с ведением бизнеса, например, в рейдерском захвате здания и продаже поддельных дипломов, отметил Куренной.
При этом Генпрокуратура, по его словам, «принципиально выступает в защиту предпринимателей». Представители Титова в ответ на это отметили, что не ожидали быстрого решения по каждому из случаев. Они понимают, что это займет время, поскольку каждое из дел содержит много материалов.
В декабре 2017 года уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, что собирается добиваться возвращения в России некоторых бизнесменов, покинувших страну из-за уголовного преследования. Многие из них сейчас живут в Великобритании, из-за чего инициатива получила неофициальное название «лондонский список». Титов назвал их «нормальными ребятами», которые находятся в розыске Интерпола. Позднее он передал свой список президенту Владимиру Путину.
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