Беглых бизнесменов отказались простить в России

Предприниматели из «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова , которые покинули страну из-за уголовного преследования, испытывают трудности с возвращением в Россию, пишет «Коммерсантъ». Со многих из них Генпрокуратура отказывается снимать обвинения.

Официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной рассказал изданию, что прокуроры проанализировали 25 дел, и это потребовало «индивидуального подхода, поскольку за каждым своя история». В отношении некоторых из фигурантов был прекращен международный розыск, и теперь они могут вернуться в Россию без боязни оказаться в СИЗО или даже под домашним арестом.

Куренной привел пример калужского бизнесмена Леонида Кураева , бывшего свердловского депутата Сергея Капчука , бывшего собственника холдинга «Авиачартер» Михаила Шаманова и юриста Дмитрия Панькова. Последний обвиняется в разглашении коммерческой тайны.

Еще некоторым фигурантам списка следователи разъяснили их процессуальный статус. Выяснилось, что они никогда не находились в международном розыске. Однако к остальным бизнесменам у следователей и прокуроров по-прежнему есть вопросы. При этом многие из них обвиняются в деяниях, не связанных с ведением бизнеса, например, в рейдерском захвате здания и продаже поддельных дипломов, отметил Куренной.

При этом Генпрокуратура, по его словам, «принципиально выступает в защиту предпринимателей». Представители Титова в ответ на это отметили, что не ожидали быстрого решения по каждому из случаев. Они понимают, что это займет время, поскольку каждое из дел содержит много материалов.