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Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
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Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию 

Дни.ру 1 час назад
Москва перечисляет Минску не все пошлины от реэкспорта российской нефти. По словам Александра Лукашенко, Россия нарушает договоренности, которых белорусский лидер достиг ранее с Владимиром Путиным.
>> "Мы родные люди"
Президенты России и Белоруссии обсуждают все проблемы открыто, "как родные люди". Это естественно — ведь страны очень близки, вдобавок над обеими "довлеет советское прошлое". В те времена две страны "жили вместе" и могли говорить друг с другу то, что считают необходимым, напомнил Александр Лукашенко.
"Плюс наше славянское нутро. Поэтому у нас очень близкие отношения. И в силу этой близости наших отношений мы высказываемся абсолютно открыто", — сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что может откровенно обсуждать с российским коллегой даже личные вопросы, которые "пресс-секретари боятся упоминать".
Тем не менее, у Александра Григорьевича накопились претензии к Москва. Она, как выяснилось, перечисляет Минску не все пошлины от реэкспорта российской нефти. И это несмотря на договоренности, достигнутые в апреле 2017 года.
"Мы нашли с Путиным выход из этого положения, подключив сюда нефть. Так называемая перетаможка: когда шесть миллионов тонн нефти мы могли продавать, а таможенные пошлины зачислять в свой бюджет. Потом нефть подорожала, и нам в бюджет попало несколько больше денег… Кто-то из так называемых умных либералов в Минфине России увидел, что белорусы уж слишком много получили и обеднел российский бюджет", — пожаловался президент Белоруссии в интервью телеканалу "Беларусь-1".
И все же, Россия для белорусской экономики — главный партнер.
"С этой прагматичной земной точки зрения мы являемся друг для друга ангелами-хранителями, если уж уходить в высокое, духовное", — отметил Лукашенко.
Белорусский президент также объяснил, почему не пошел с Владимиром Путиным на турнир по самбо после встречи в Сочи. Просто у него были другие планы — и никаких обид друг на друга лидеры не затаили, передает РИА Новости.
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