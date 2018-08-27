Трамп нанес решающий удар по рублю

Соединенные Штаты в понедельник, 27 августа, ввели очередной пакет санкций против России. На сей раз причина принятия новых ограничительных мер — отравление в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля . На Западе полагают, что Москва причастна к резонансному инциденту.

Распоряжение о введении санкций, инициированных администрацией президента США Дональда Трампа , было размещено в Федеральном регистре и официально опубликовано в минувшие выходные. Новые ограничения предполагают запрет на любую американскую помощь России, "кроме срочной гуманитарной", а также поставки сельскохозяйственных товаров и продуктов питания.

Кроме того, Вашингтон прекращает поставку России продукции двойного назначения, которая может быть использована как в гражданских, так и военных целях. Исключение составляют товары, необходимые для сотрудничества в космосе и продукции, предназначенной для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Санкции также запрещают американским компаниям предоставлять "любые кредиты и другую финансовую поддержку" России. Вполне возможно, что это не последний пакет ограничительных мер в этом году. Более жесткие санкции против Москвы могут быть введены в ноябре этого года. Они предполагают ограничения для ряда крупнейших российских банков, а также запрет на операции с госдолгом России.

Эксперты между тем полагают, что отечественная валюта из-за новых санкций вполне может обвалиться до 80 рублей за доллар. При оптимистичном сценарии "деревянный" может крепнуть, но ниже 62,5 курс рубля вряд ли упадет даже к новогодним праздникам, предсказывают специалисты.