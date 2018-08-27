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Германия призвала ответить на санкции США против РФ
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Германия призвала ответить на санкции США против РФ 

Рамблер 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Германии Хайко Маас призвал европейские страны отреагировать на санкционную политику США. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, с такого призыва Маас начал конференцию послов в Берлине. Министр отметил, что Вашингтон заставляет европейцев формулировать ответы на свои действия.
Он отметил, что США «несогласованно и довольно неспецифично» вводят санкции против РФ, Турции и Китая, а в будущем могут распространить ограничительные меры и на других торговых партнеров Евросоюза.
Ранее Маас рассказал о планах разработать новую внешнеполитическую стратегию Германии по отношению к США, а также «трезво и критично» пересмотреть трансатлантическое партнерство.
В понедельник, 27 августа, вступили в силу новые санкции, введенные США против России из-за дела Скрипалей. Речь идет о запрете на продажу России технологий и продукции двойного назначения. Исключение сделано для товаров, необходимых для сотрудничества в космической отрасли, а также для продукции, связанной с обеспечением безопасности полетов гражданской авиации. Также госструктурам США запретили предоставлять России кредиты, кредитные гарантии и финансовую помощь.
Через три месяца Вашингтон может ужесточить эти меры, запретив полеты «Аэрофлота» в США, если Москва не предоставит гарантии неприменения химоружия.
Комментарии  Ещё 9 источников 
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