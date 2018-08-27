Германия призвала ответить на санкции США против РФ

Глава МИД Германии Хайко Маас призвал европейские страны отреагировать на санкционную политику США. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, с такого призыва Маас начал конференцию послов в Берлине. Министр отметил, что Вашингтон заставляет европейцев формулировать ответы на свои действия.

Он отметил, что США «несогласованно и довольно неспецифично» вводят санкции против РФ, Турции и Китая, а в будущем могут распространить ограничительные меры и на других торговых партнеров Евросоюза

Ранее Маас рассказал о планах разработать новую внешнеполитическую стратегию Германии по отношению к США, а также «трезво и критично» пересмотреть трансатлантическое партнерство.

В понедельник, 27 августа, вступили в силу новые санкции, введенные США против России из-за дела Скрипалей. Речь идет о запрете на продажу России технологий и продукции двойного назначения. Исключение сделано для товаров, необходимых для сотрудничества в космической отрасли, а также для продукции, связанной с обеспечением безопасности полетов гражданской авиации. Также госструктурам США запретили предоставлять России кредиты, кредитные гарантии и финансовую помощь.