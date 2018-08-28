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Путин анонсировал важное заявление по пенсионной реформе
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Путин пообещал выступить с заявлением о пенсионной реформе 

Рамблер 1 час назад
Владимир Путин вскоре озвучит свое отношение к повышению пенсионного возраста. Об этом, как сообщает RT, президент России заявил во время встречи с членами правительства в Омске.
По словам главы государства, в ближайшее время, возможно, уже завтра, он «детально сформулирует» свое отношение к росту возраста выхода на пенсию и выступит с соответствующим заявлением.
>> Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Путин отметил, что у него «сложилось свое мнение» об инициативе правительства о повышении пенсионного возраста и ее принятии Госдумой в первом чтении. По его словам, это вызвало острые дискуссии в обществе, что понятно, ведь увеличение возраста выхода на пенсию «вряд ли может кому-то понравиться».
«Так было всегда и везде», — напомнил он.
Президент призвал учитывать «реальную» экономическую ситуацию и думать о будущем страны, но все же принять «справедливое» решение, которое учтет интересы граждан, «прежде всего старших возрастов».
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