Путин анонсировал важное заявление по пенсионной реформе

Путин пообещал выступить с заявлением о пенсионной реформе

Владимир Путин вскоре озвучит свое отношение к повышению пенсионного возраста. Об этом, как сообщает RT, президент России заявил во время встречи с членами правительства в Омске.

По словам главы государства, в ближайшее время, возможно, уже завтра, он «детально сформулирует» свое отношение к росту возраста выхода на пенсию и выступит с соответствующим заявлением.

Путин отметил, что у него «сложилось свое мнение» об инициативе правительства о повышении пенсионного возраста и ее принятии Госдумой в первом чтении. По его словам, это вызвало острые дискуссии в обществе, что понятно, ведь увеличение возраста выхода на пенсию «вряд ли может кому-то понравиться».

«Так было всегда и везде», — напомнил он.

Президент призвал учитывать «реальную» экономическую ситуацию и думать о будущем страны, но все же принять «справедливое» решение, которое учтет интересы граждан, «прежде всего старших возрастов».