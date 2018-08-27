Названы условия проведения дедолларизации в России

Россия может провести дедолларизацию при помощи БРИКС и ШОС, а также повысив международный статус рубля, заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

Аналитик уверен, что США своими действиями ведут мир к дедолларизации, и повторение кризиса конца 1990-х, которое прогнозируют многие эксперты, подстегнет большинство стран к отказу от доллара и переходу на расчет в национальных валютах, пишет «Экономика сегодня».

Лосев отмечает, что для снижения роли доллара в экономике России формируются все новые условия в виде санкций. В то же время, по его словам, Москве следует продолжить работу над стабилизацией рубля. Для этого Россия должна сделать его резервной валютой на постсоветском пространстве и в рамках БРИКС. Однако для этого РФ требуется два условия — инфляция и относительная стабильность при прогнозируемости курса, которая достигается политикой валютного регулятора и профильных ведомств.

Кроме того, Лосев считает возможным организацию корзины валют стран Шанхайской организации сотрудничества, куда входят РФ, Китай и ряд постсоветских стран.

«Можно выпустить некий инструмент на основе того, что уже есть. Думаю, будет некая синтетическая единица. Так называемые специальные права заимствования — синтетическая валюта, которую придумывают центральные банки. Будет сделана такая единица в рамках ШОС и в рамках БРИКС, которая снимет зависимость от доллара и будет обеспечена экономическими, трудовыми, энергетическими, сырьевыми и другими ресурсами и мощностями этих стран. А что доллар? Доллар будет национальной валютой США», — заявил Лосев в эфире «Вести ФМ».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в ответ на санкции США Россия готова сокращать зависимость от американских платежных систем и доллара как расчетной валюты.