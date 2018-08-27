Россия или Турция: кто запустит мировой кризис

Конфликт с США и обвал лиры могут привести к тому, что Турция станет «канарейкой в шахте», просигнализировавшей об угрозе взрыва на рынках развивающихся стран, включая Россию и страны Евразийского союза . После чего под ударом может оказаться и европейский рынок, уже получивший «заражение» от турецкого.

Эксперты и трейдеры продолжают обсуждать ситуацию вокруг политического и экономического кризиса в Турции. Главный вопрос — не заразит ли кризисная ситуация в Турции другие развивающиеся рынки? Иными словами, может ли обвал турецкой лиры привести к эффекту домино на рынках других развивающихся экономик, включая Россию?

Экономическая ситуация в Турции сложная.

В августе США повысили пошлины на алюминий (до 20%) и сталь (до 50%) для ряда стран, в том числе для Турции. Фактически это означает прекращение турецкого экспорта в $1,4 млрд и $50 млн соответственно и резкое снижение поступлений налогов в бюджет.

После введения американских санкций иностранные инвесторы забеспокоились и начали выводить средства из Турции. Если в 2014 году их инвестпортфели составляли $143 млрд, то в августе 2018-го нерезиденты имели здесь порядка $70 млрд

Спасайте страну — меняйте доллары на лиры

В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился повысить ввозные пошлины на некоторые американские товары, включая легковые автомобили (на 120%), изделия из табака (на 60%), алкоголь (140%) и призвал граждан менять доллары на лиры.

На этом фоне международные рейтинговые агентства S&P и Moody's один за другим понизили рейтинги Турции.

S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте Турции до «B+» с «BB-», в национальной валюте — до «BB-» с «BB». Прогноз рейтингов — «стабильный».

«Понижение долгосрочных рейтингов отражает наши ожидания, что чрезмерная волатильность курса турецкой лиры и прогнозируемая в связи с этим резкая корректировка платежного баланса подорвут экономику Турции. Мы прогнозируем рецессию в стране в следующем году», — отмечали эксперты S&P.

В следующем году ВВП Турции может упасть до $594 млрд, что будет самым низким показателем с 2006 года.

Не менее жестко перспективы турецкой экономики оценили эксперты Moody's. Суверенный кредитный рейтинг Турции понижен этим агентством до «мусорного» уровня — до Ba3 с уровня Ba2. Был изменен и прогноз рейтинга — со стабильного на негативный. Агентство мотивирует ухудшение оценки страны ослаблением государственных институтов и связанным с этим снижением предсказуемости ее политики. А также с отсутствием «четкого и надежного плана по устранению коренных причин недавнего финансового кризиса».

Эксперты Moody's солидарны с оценкой S&P и прогнозируют дальнейшее усиление инфляции, что будут подрывать экономический рост в Турции.

С начала года лира подешевела примерно на 73%. С начала августа курс турецкой валюты к доллару упал на 24% до 7,2 лиры, после чего стабилизировался на отметке у 6 турецких лир за доллар США. Евро укрепился на 15% — до 8 лир.

Турция заразила Испанию, Францию и Италию

Резкое ослабление лиры относительно доллара оказало серьезное давление на корпоративный сектор Турции, имеющий высокую долговую нагрузку, а также серьезно увеличило риски фондирования для турецких банков, отмечали эксперты S&P. Начался «эффект заражения» соседних экономик, связанных с турецкой.

По данным Банка международных расчетов (BIS), турецкие фирмы должны испанским банкам $83,3 млрд, французским банкам — $38,4 млрд, итальянским банкам — $17 млрд Под давлением оказались активы даже крупных европейских банков — испанского BBVA, французского BNP Paribas и итальянского UniCredit. Суммарно только эти три банка вложили в экономику Турции порядка $60 млрд

По мнению главного валютного аналитика Saxo Bank Джона Харди , от Эрдогана можно ожидать чего угодно. Непонятно, что он выберет: хаотичный дефолт, ограничение движения иностранного капитала или даже отказ от исполнения по долговым обязательствам.

Но в любом случае понятно, что турецкая экономика, так сказать, перешла Рубикон.

«И главный вопрос не в том, насколько масштабна сама ситуация в Турции, а в том, в какой степени «заражение» от Турции приведет к переоценке риска невыполнения контрагентами своих обязательств и финансового риска на других развивающихся рынках», — говорит Харди.

Индийская рупия также летом дешевела до исторического минимума к доллару (до 70 рупий за $1), поскольку инвесторы продолжают распродажу валют стран emerging markets из-за событий в Турции, отмечали аналитики Dow Jones. С начала текущего года рупия потеряла 9,5%.

Другие валюты развивающихся рынков с большими долгами частного сектора в долларах США также «быстро получили хорошую взбучку, особенно южноафриканский рэнд, который резко упал и потерял 10%», добавляет Харди.

Эксперты Saxo Bank считают, что «турецкий кризис может сыграть роль „канарейки в шахте“ в отношении развивающихся рынков».

До использования современных систем безопасности шахтеры брали с собой в шахту канареек, чувствительных к выбросам газа метана. Если канарейка погибала, шахтеры срочно поднимались из забоя. То есть кризисная ситуация в Турции — это сигнал о неблагополучии для всех развивающихся рынков, у которых накопилась крупная долларовая задолженность при росте доллара и стоимости фондирования.

В какой клетке канарейка?

Экономические потрясения в Турции напомнили некоторым из экспертов финал обвала рубля в декабре 2014 года в России. Продолжающиеся распродажи на рынке ОФЗ и введение санкций со стороны Госдепартамента США ничего хорошего для рубля не несут.

Эксперты пытаются понять: после относительной стабилизации ситуации в Турции не пришла ли очередь России? Может ли уже Москва породить панические настроения по всему сегменту еmerging markets, начиная со стран-партнеров РФ по Евразийскому экономическому союзу?

Похожая ситуация уже была в 2014 году, когда российский рубль потянул за собой вниз валюты Белоруссии и Казахстана.

В последнее время западные инвесторы, напуганные действующими и грядущими санкциями Запада, особенно активно бегут из России.

«Только за неделю с 9 по 15 августа 2018 совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны фондов, инвестирующих в РФ, составил $80 млн Это в три с лишним раза больше соответствующего показателя, зафиксированного неделей ранее ($25 млн)», — говорит Александр Тараскин, финансовый аналитик «БКС Премьер».

Сколько еще времени инвесторы продолжат отыгрывать тему антироссийских санкций и глобального усиления доллара, неизвестно, добавляет эксперт. Не поддается подсчету на этой стадии и степень «заражения» Россией евразийских партнеров.

Россия не может впечатлить мир?

По мнению аналитика Алор Брокер Евгения Корюхина, маловероятно, что обвал нацвалют России и партнеров по ЕАЭС спровоцирует падение на мировом финансовом рынке:масштаб финансовых рынков этих стран «не позволяет сколь-нибудь существенным образом привести к падению американских и европейских площадок, поэтому думаю, что ничего опасного для глобальных инвесторов в падении развивающихся рынков названных стран нет».

«С начала 2018 года курс рубля к доллару понизился на 16,7%. Я полагаю, что это слишком мало, что бы впечатлить мировые рынки», — согласен аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.

Эксперт напомнил, что в последние месяцы подешевели валюты практически всех государств. Например, в еврозоне шведская крона рухнула на 11%, а сам евро — на 5%. И проблема тут не в турецкой экономике и не в российской.

«Для такой тенденции имеется очень простое и логичное объяснение. ФРС США проводит ужесточение денежной политики. В этом году она подняла ставку с 1,5% до 2%. В планах американского регулятора увеличить ее до 3,5-3,75% в ближайшие два-три года», — поясняет Лукашов.

Тем не менее, распродажи активов развивающихся рынков, а также признаки замедления в Китае (крупнейшем в мире потребителе сырьевых товаров) породили нестабильность на рынках даже развитых стран, предупреждают аналитики Saxo Bank.

Иными словами, глобальные инвесторы сейчас напуганы, и любая мелочь может дать старт масштабному обвалу, тем более, что экономика живет циклами и сейчас, как считают многие аналитики, завершается десятилетний восстановительный цикл. Далее может последовать новый обвал рынков.

Скромный бат и громкий набат

Если вспомнить, например, 1997-1998 годы, мало кто предполагал, что перегретый рынок Таиланда может спровоцировать масштабный Южно-Азиатский кризис, затронувший экономики таких стран, как Южная Корея, Филиппины, Индонезия, Вьетнам, Лаос и даже рынки Японии, Индии и Китая.

Тогда тайский бат обвалился к доллару наполовину, а тайский фондовый рынок — на три четверти. Азиатский финансовый кризис стал одной из причин дефолта в России. Не пришла ли очередь России на «ответный удар»? Или Турции?

О том, что в скором времени мир может накрыть очередным кризисом, сравнимым с тем, который был 20 лет назад, то есть два цикла спада и подъема, предупредили эксперты Bank of America . Похожие признаки, отмечали эксперты банка, налицо: повышение ставки ФРС США, сокращение рынков развивающихся стран, обвалы нацвалют ряда стран….