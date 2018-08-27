Die Welt (Германия): Путин отказывается от диктата доллара

Владимир Путин не рассчитывает на скорую нормализацию отношений с Западом, рассуждает автор в немецкой Welt. Этот вывод он сделал, узнав, что Россия значительно увеличила запасы золота. Россия явно хочет отказаться от доллара, чтобы защитить экономику от новых санкций. Дело в том, что доллар используется как оружие против страны, так что действия России логичны.

В июле Россия значительно увеличила свои запасы золота, последний раз подобное происходило в ноябре. Сейчас Москва обладает пятым по величине золотым резервом в мире.

Вероятно, Владимир Путин не рассчитывает на скорую нормализацию отношений с Западом. Только так можно истолковать последние данные, опубликованные Международным валютным фондом (МВФ). Согласно им, Кремль в июле значительно нарастил золотые резервы страны. Сразу на 26,1 тонны возрос запас драгоценного металла, такого увеличения не было с ноября.

Эти закупки интересны еще и тем, что в последнее время русские продали большую часть своих американских государственных облигаций. Это дает основания предполагать, что Путин намеревается отказаться от доллара, чтобы защитить российскую экономику от новых санкций.

«Путин имеет стратегический план, — говорит политолог и автор книг Джеймс Рикардс (James Rickards). — Российский президент покупает золото, потому что доллар используется как оружие против России».

Как считает Рикардс, золото — идеальное средство защиты от долларовых санкций.

Действительно, Кремль в последние десять лет систематически увеличивал запасы золота. С 2008 года количество этого драгоценного металла в казне возросло с 457 до 1944 тонн, то есть более чем в четыре раза.

В последнее время Россия в этом отношении обогнала даже Китай, теперь она располагает пятым по величине золотым запасом в мире. Хотя страна дает лишь два процента мирового ВВП, она владеет 17% мировых резервов золота. Ради осуществления своего стратегического плана Путин мирится даже с экономическими потерями. Цены на золото в последние годы развивались совсем не благоприятно. В августе цена за унцию упала ниже 1200 долларов. Только в этом году благородный металл подешевел по отношению к доллару на 9%. «Россия должна защитить себя от финансовых санкций, угрожающих международной безопасности», — сказал Стив Ханке (Steve Hanke), специалист в области финансов, профессор в Университете им. Джона Хопкинса. По его мнению, золото — идеальное средство для того, чтобы обезопасить собственную валюту. «Золото не выпускается каким-то определенным государством и поэтому не таит в себе политических угроз».

Ханке напомнил о Бобе Манделле (Bob Mundell), лауреате Нобелевской премии по экономике, предсказавшем еще в 1997 году, что золото станет играть более важную роль в международной валютной системе XXI века. Американский президент Дональд Трамп , использующий доллар как оружие в борьбе с другими государствами, подтвердил правильность этого прогноза.

В четверг российский Центральный банк объявил, что пока не собирается покупать доллары. Вероятно, это связано еще и с тем, что рубль в последнее время опустился на самый низкий уровень за два с половиной года. Дальнейшие закупки долларов поставили бы рубль в еще большую зависимость. Однако купленные доллары нужно куда-то вкладывать. А инвестировать их в американские гособлигации не очень хочется.

«С учетом фундаментальных показателей котировки рубля слишком занижены», — считает Крис Уэйфер (Chris Wafer), стратег аналитической компании Macro Advisory Consultancy. По его мнению, это следствие американских санкций.

Рубль относится в этом году к валютам, сильнее других потерявшим в цене.