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Эксперт прокомментировал процесс импортозамещения в России
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Эксперт прокомментировал процесс импортозамещения в России 

RT на русском 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал процесс импортозамещения в России.
«Наша цель сейчас — воспользоваться текущим положением — низкими ценами на энергоносители внутри страны, более комфортным налоговым режимом, чтобы выпускать востребованную и на внутреннем, и на внешнем рынке продукцию», — заявил он.
По его словам, Россия преуспела в пищевой промышленности. Например, напомнил эксперт, в последние три-четыре года построены крупные животноводческие комплексы, наращиваются объёмы внутреннего производства, а продукция по некоторым характеристикам оказывается лучше западной.
Как полагает Федяков, нужно поддерживать компетенции, связанные с производством для внутреннего развития.
По его мнению, необходимо поддерживать компетенции, связанные с производством продукции для внутреннего развития.
Эксперт добавил, что в случае с энергетикой все технологии должны существовать внутри страны и минимально зависеть от поставок.
«Но всё это конечной целью должно иметь вывод нашей продукции на мировые рынки», — заключил он.
Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что страна активно занимается импортозамещением вне зависимости от санкций.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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