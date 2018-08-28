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Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
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Песков объяснил решение Путина выступить с телеобращением по пенсионным изменениям 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин принял решение изложить свою точку зрения на изменения пенсионной системы в формате телеобращения из-за дискуссий и резонансности этой темы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Учитывая те отклики, которые имеются, учитывая те дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения», — пояснил Песков, передает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что ожидаемое телеобращение связано с важностью темы, а не его рейтингом.
>> Путин анонсировал важное заявление по пенсионной реформе
Кроме того, Песков уточнил, что изменения в пенсионном законодательстве стали главной темой прошедшего в Омске совещания по социально-экономическим вопросам, в котором принял участие президент.
Ранее во вторник стало известно, что Путин намерен объявить свою позицию по законопроекту об изменениях в пенсионной системе в формате телеобращения в среду.
В июле Путин говорил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, но если власть проигнорирует назревшие изменения, она «надует» граждан.
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Комментарии13  Ещё 17 источников 
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