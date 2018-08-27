РСПП: замена экологического сбора налогом не должна сопровождаться ужесточением санкций

"До конца непонятно, что будет с системой неналоговых платежей, часть из них «переползает» в Налоговый кодекс. При том, что мы договаривались с правительством, что тот же экологический платеж, который Минфину теперь хочется назвать налогом, не будет сопровождаться теми же санкциями, вплоть до уголовной ответственности, которая прописана в Налоговом кодексе", — сказал Шохин.

По мнению Шохина, неопределенность политики властей в отношении налогов влияет на экономический рост.

Ранее Минфин предложил заменить платежи за загрязняющие выбросы налогом. Сейчас этот сбор считается неналоговым платежом, который администрирует Росприроднадзор.

В Минфине указывают, что платежи за загрязнение окружающей среды малоэффективны, из-за чего государственные экологические программы финансируются из других статей бюджета. При этом в результате изменений фискальная нагрузка на бизнес не увеличится, подчеркивают в ведомстве.

В настоящее время Минфин ведет работу по систематизации неналоговых платежей. Изначально планировалось создать для них отдельный закон, однако позднее было решено перенести их в Налоговый кодекс.