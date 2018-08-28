Почему Силуанов не может «угадать» курс рубля

«Иногда лучше жевать, чем говорить…» — звучал один из лучших слоганов в истории российской рекламы. Несмотря на то, что с его появления прошло около восемнадцати лет, эти слова никогда не потеряют своей актуальности.

Не Ванга

"Вы никогда не угадаете, как будет себя вести валюта. Она зависит в последнее время от настроений, рисков, будут введены санкции, не будут", — заявил в понедельник глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По его словам, на него влияет, как ставка Федеральной резервной системы США, так и «настроение инвесторов, которые после объявления возможных санкций начали выходить из российских активов».

Эти слова главы Минфина прозвучали на фоне очередного обвала рубля и общего снижения курса национальной валюты на 20% за последние 4 месяца.

Министр определенно «путается в показаниях», так как буквально несколько дней назад он заявлял о том, что политика его ведомства направлена на прогнозируемость и стабилизацию курса нацвалюты при любых условиях. С этой целью Минфин, по словам Силуанова, скупает валюту на Московской бирже в рамках бюджетного правила. В валюту, будь то доллары США, евро, или фунты стерлингов конвертируются все доходы, полученные от продажи нефтяной экспортной выручки по ценам выше 40 долларов за баррель.

Правительство не ослабляет и не укрепляет рубль, правительство осуществляет политику, направленную на прогнозируемость и стабилизацию рубля вне зависимости от внешней конъюнктуры, — говорил Силуанов, на фоне последних пируэтов рубля на Московской бирже.

Словно в насмешку над этими заявлениями собственного руководителя, Минфин на прошлой неделе все-таки был вынужден временно приостановить скупку валюты, так как курс рубля за несколько дней рухнул до буквально-таки неприличных значений.

Как ни странно, это решение позволило достаточно быстро стабилизировать и укрепить курс нацвалюты, несмотря на слова о том, что Минфин его «не ослабляет и не укрепляет».

Простенько и со вкусом

Рассказывая то о стремлении к стабильности курса рубля, то наоборот, о его полной непредсказуемости, финансовое ведомство РФ, всячески уходит от объяснения истинных причин собственных действий. В то же самое время, не надо быть ни предсказателем, ни инсайдером, чтобы догадаться о его настоящих целях и задачах. И цели эти до банальности просты, как и вся политика, проводимая сегодня российским Минфином.

По сути, все его действия направлены на нехитрое «набивание кладовых» в преддверии существенных экономических потрясений, вероятность которых нарастает с каждым днем. Будут ли они связаны с очередными санкциями, или глобальным экономическим кризисом, не имеет особого значения. Минфин и правительство продолжают реализовывать нехитрую политику, за которую принято ругать экс-министра финансов Алексея Кудрина. Последний, как известно, вошел в историю тем, что смог накопить огромный резервный фонд, направляя в него значительную часть доходов, полученных страной в период сверхвысоких нефтяных цен.

Сегодняшняя политика Минфина идентична кудринской с той лишь разницей, что нефть сегодня стоит не 140 долларов за баррель, а страна обложена санкциями и отрезана от внешнего финансирования.

Очевидно, что в этой ситуации правительство и ЦБ не рассчитывают на много, а пытаются воспользоваться остатками конъюнктуры и накопить как можно большее количество ликвидных резервов. Вероятной целью может являться доведение объема резервов до 500 млрд долларов с нынешних 452,2 млрд

А почему не золото?

Не будем давать оценок подобной политике, а зададимся всего одним лишь вопросом: какой смысл Минфину скупать иностранную валюту у экспортеров, загоняя рубль во все новые глубины, когда можно заняться покупкой золота за рубли, не обваливая при этом курс?

Ответ на него достаточно прост: опуская курс рубля, Минфин формально увеличивает доходы бюджета, позволяя обеспечить его профицит. Таким образом, финансовые результаты российской экономики в 2018 году будут выглядеть вполне прилично. По крайней мере, в части бюджета… и на бумаге.

Да и новые санкции и кризисы лучше встречать «в кэше».