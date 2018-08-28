Где «скрывается» госдолг США?

Москва, 28 августа — «Вести. Экономика» Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс недавно сострил, что «бюджетные стимулы похожи на лекарство с эффектом привыкания: для поддержания темпов роста экономики, надо постоянно увеличивать дефицит бюджета».

Экспертов, подобных Саммерсу, тревожит этот дефицит: они сомневаются в том, что способы расходования средств, занимаемых государством, способствуют превышению темпов долгосрочного роста ВВП над темпами роста долга. Если не изменить структуру расходов, соотношение долга к ВВП продолжит увеличиваться, а это предвещает катастрофу.

Другие эксперты не разделяют этой озабоченности. Например, на политическом левом фланге Нобелевский лауреат Пол Кругмандоказывает, что в «стране, подобной США, долговой кризис фундаментально невозможен». А на правом фланге Джон Тамни, политэкономический редактор журнала Forbes , заявляет, что следует «игнорировать бесконечные разговоры о грядущей катастрофе, потому что дефицит бюджета в реальности не имеет значения».

Но хотя мнения о допустимости размеров госдолга США расходятся, в любом случае считается, что стандартные измерения этого долга точны. Однако, инвестиционные менеджеры Дэниель Блитц и Роберт Даггер в своей статье на Project Syndicate пишут, что такое мнение — это ошибка, и, возможно, катастрофическая.

Бюджетное управление Конгресса США (сокращённо CBO) недавно сообщило, что дефицит федерального бюджета по итогам первых десяти месяцев текущего финансового года на $116 млрд превысил размер дефицита за тот же период прошлого года. CBO прогнозирует, что годовой дефицит достигнет $1 трлн в 2020 году. Это тревожная новость, но она не отражает всей суровой правды. Почти нет сомнений в том, что годовой дефицит превысил сумму в $1 трлн уже в прошлом году.

Чтобы понять, почему это так, представьте себе Америку в виде дома, у которого протекает крыша. Если вы хотите продать этот дом покупателю, оплачивающему покупку за счёт ипотеки, тогда, в соответствии с федеральным законодательством о недвижимости, вам придётся провести оценку дома, а она покажет, что крыша нуждается в ремонте. В этом сценарии ваши расходы на ремонт нельзя будет проигнорировать. Закон требует, чтобы вы сообщили о скрытых затратах на ремонт крыши и оплатили их. В противном случае получится, что вы крадёте деньги у покупателя.

Да, в отличие от ипотечного кредита на вашем балансе, вы может не учитывать расходы на ремонт крыши в виде текущего обязательства. Но от того, что их нет на балансе, они никуда не исчезают. Это по-прежнему реальный долг, просто он оказался не учтён.

У федерального правительства тоже есть долги, которые не учтены и о которых не часто можно услышать. Учтённый долг — это те $15,6 трлн, которые в виде облигаций казначейства США принадлежат различным инвесторам. А долг, который не учтён, включает в себя отложенные расходы на ремонт дорог, систем водоснабжения и 54560 мостов со структурными проблемами, а также расходы на низкоуглеродные энергосистемы, которые ещё только предстоит создать и которые нужны для смягчения катастрофических последствий изменения климата. И это лишь два широких примера.

Сколько же здесь у США скрытых долгов? Пока что мы можем опираться только на приблизительные оценки. Например, по данным опубликованного в 2016 году доклада Американского общества гражданских инженеров (ASCE), обновление разваливающейся инфраструктуры страны будет стоить $5,2 трлн. А по данным опубликованного в 2014 году доклада Международного энергетического агентства (МЭА) и нашим собственным расчётам, исходя из доли США в глобальных выбросах CO2, переход к системе чистой энергетики будет стоить ещё $6,6 трлн. В итоге получается $11,8 трлн неучтённых обязательств (без поправки на инфляцию).

Да, разумеется, эти долги не являются исключительно федеральными обязательствами. В прошлом правительства штатов и местные власти несли ответственность за большинство инфраструктурных и климатических расходов. Но правительства штатов, накопившие уже более $3 трлн муниципальных долгов, пугаются масштабов обязательств, связанных с ремонтом инфраструктуры, а также с затратами на борьбу с изменением климата, которые лишь недавно были задокументированы. А поскольку изменение климата и безопасность инфраструктуры являются национальными, а не местными проблемами, то в конечном итоге именно федеральное правительство несёт ответственность за долг в размере $11,8 трлн, связанный с инфраструктурой и экологией. Это и есть «протекающая крыша» американского государства.

С каждым годом данные цифры становятся больше. Мосты продолжают изнашиваться, поэтому стоимость их ремонт увеличивается, а поскольку уровень моря и температура продолжают возрастать, а лесные пожары усиливаться, то повышается и стоимость смягчения климатического ущерба. В период с 2012 по 2016 годы ASCE повысило оценку годового дефицита инвестиций в инфраструктуру в Америки на $221 млрд, увеличивая её примерно на $55 млрд ежегодно. А МЭА в период с 2012 по 2014 годы повысило оценку ежегодных затрат на переход к системам чистой энергетики примерно на $270 млрд Совокупно неучтённый и с поправкой на инфляцию дефицит бюджета оказывается равен $345 млрд, и это вызвано исключительно откладыванием необходимых расходов на инфраструктуру и смягчение последствий изменения климата.

В 2017 году дефицит федерального бюджета США составил $665 млрд Это сумма, на которую увеличился реально учитываемый госдолг. Но если включить сюда инфраструктурный и климатический долг, который не был учтён, тогда общая сумма бюджетного дефицита в 2017 году превысит $1 трлн. Да, это расчёты на салфетке, но они ведут к неотложному вопросу: а почему США не учитывают свои скрытые долги?

Краткий ответ — этого не требует законодательство. Федеральный «потолок долга» никогда не был жёсткой конструкцией: под давлением он превращается в податливый «подвесной потолок», что позволяет правительству занимать столько, сколько ему хочется. А правило конгресса, призванное гарантировать ответственность бюджетной политики и запрещающее увеличивать дефицит более чем на $1,5 трлн в течение десятилетнего периода, превратилось в бухгалтерский трюк, помогающий избежать ответственность за 11-й и последующие годы.

Но если мы не сообщим о нашей протекающей крыше и не заплатим за её ремонт, мы украдём деньги у покупателя дома, и точно так же мы украдём деньги у будущих поколений американцев, если будем игнорировать государственные обязательства в их полном объёме. Пока госдолг не будет учитываться целиком, мы не сможем даже приблизиться к пониманию, какое именно влияние оказывает бюджетная политика на будущий рост экономики — позитивное или негативное.