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В России потратят миллиарды на туризм
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В России потратят миллиарды на туризм 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России планируют потратить около четырех миллиардов рублей на продвижение туризма. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на рабочую версию федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)».
Как следует из программы, более половины этой суммы (2,5 миллиарда рублей) будут выделять из федерального и региональных бюджетов, а остальные деньги поступят из внебюджетных источников. Например, на распространение социальной рекламы о туризме в России планируют потратить 2,2 миллиарда рублей, а на туристические форумы и выставки выделят 1,4 миллиарда рублей.
По мнению генерального директора Hospitality Income Consulting Елены Лысенковой, российскому туристическому продукту не хватает продвижения и рекламы. Она считает, что чемпионат мира по футболу создал хорошие условия для того, чтобы Россия начала развивать интерес путешественников к стране уже со следующего года.
В декабре 2017 года Ростуризм и Патриарший совет по культуре подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах развития религиозного туризма. В соглашении предусмотрена популяризация маршрутов по православным монастырям и другим святыням России. Их целью станет создание благоприятных условий для путешествий по стране.
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