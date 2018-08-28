В России потратят миллиарды на туризм

В России планируют потратить около четырех миллиардов рублей на продвижение туризма. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на рабочую версию федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)».

Как следует из программы, более половины этой суммы (2,5 миллиарда рублей) будут выделять из федерального и региональных бюджетов, а остальные деньги поступят из внебюджетных источников. Например, на распространение социальной рекламы о туризме в России планируют потратить 2,2 миллиарда рублей, а на туристические форумы и выставки выделят 1,4 миллиарда рублей.

По мнению генерального директора Hospitality Income Consulting Елены Лысенковой , российскому туристическому продукту не хватает продвижения и рекламы. Она считает, что чемпионат мира по футболу создал хорошие условия для того, чтобы Россия начала развивать интерес путешественников к стране уже со следующего года.