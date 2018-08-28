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Лавров назвал цель «Северного потока-2»
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Лавров назвал цель проекта «Северного потока — 2» 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: Nord Stream 2
Газопровод "Северный поток-2" носит исключительно коммерческий характер, а также призван повысить уровень позитивной энергетической взаимозависимости России и Евросоюза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, спекуляции о том, что Россия путем строительства газопровода, якобы, стремится ослабить или расколоть Европу, абсурдны. Лавров добавил, что Москва выступает за наращивание широкого равноправного сотрудничества на всем европейском континенте с опорой на принцип равной и неделимой безопасности.
"Северный поток-2" носит исключительно коммерческий характер. Реализация проекта призвана диверсифицировать маршруты поставок газа, устранить транзитные риски. А в конечном итоге — удовлетворить растущий спрос экономик европейских государств на энергоресурсы, укрепить энергетическую безопасность всего европейского континента", — сказал глава МИД РФ в интервью словацкой газете "Правда".
"И, кстати говоря, повысить уровень позитивной экономической взаимозависимости России и Евросоюза, лежащей в основе обоюдно выгодных отношений и стабильности на европейском континенте", — добавил он.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.
США неоднократно заявляли, что выступают против газопровода из России в Европу "Северный поток-2", и что компании, работающие с этим проектом и другими российским экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций. По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Трамп 16 июля заявил, что США будут конкурировать с "Северным потоком-2" с помощью поставок СПГ (сжиженный природный газ).
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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