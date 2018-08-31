ЕС зеркально ответит в случае введения США пошлин на автомобили

Евросоюз готов дать зеркальный ответ на возможное введение Вашингтоном пошлин на импорт европейских автомобилей.

"Если это (введение пошлин на импорт автомобилей — прим. ред.) случится, мы тоже это сделаем", — заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в эфире канала ZDF.

Ранее стало известно о предложении, озвученном еврокомиссаром по торговле Сесилией Мальмстрем, в котором выражается намерение ЕС «свести к нулю» свои импортные пошлины на авто, если Вашингтон сделает то же самое. Тем не менее, Трамп посчитал это предложение недостаточно хорошим.

В настоящее время в рамках торговой войны с Евросоюзом в Штатах обсуждается целесообразность введения 25-процентных пошлин на поставляемые в страну автомашины из Европы.