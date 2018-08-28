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Минфин решил действовать вопреки санкциям
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Минфин решил действовать вопреки санкциям 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Василий Шапошников / «Коммерсантъ»
Минфин России возобновил проведение аукционов облигаций федерального займа (ОФЗ) после недельной паузы. Дата нового аукциона назначена на 29 августа, сообщается на сайте ведомства.
Объем размещения облигаций с погашением 15 декабря 2021 года составил 15 миллиардов рублей. Ранее министерство объявило об отмене аукциона 22 августа. В качестве причины тогда называлась нестабильная ситуация на долговом рынке, вызванная распродажей ОФЗ со стороны нерезидентов. Иностранцы распродавали бумаги из-за боязни новых санкций США.
«Данное решение принято из-за резко возросшей волатильности финансовых рынков и с учетом мнений участников долгового рынка, постоянно участвующих в аукционах ОФЗ», — говорилось в официальном сообщении ведомства.
Ранее уже сообщалось, что в конгрессе США готовится законопроект о запрете операций с российскими облигациями. Согласно нему, под запрет попадут сделки по облигациям семи крупнейших банков России — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка. Для всех них блокируются любые операции и сделки с их активами.
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