Эксперт: Франция и Германия не будут баррикадироваться от США

Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ в эфире НСН заявил, что Парижу и Берлину вполне по силам создать собственную платёжную систему.

В Европе началось обсуждение независимой от США платёжной системы. Такая мера будет предпринята с целью защиты бизнеса ЕС от экстерриториальных санкций, а том числе против Ирана. Обсуждение проводится во Франции и Германии, сообщает Bloomberg. Впервые такая инициатива прозвучала из уст министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса 21 августа.

Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в эфире НСН посчитал, что ЕС будет создавать платёжную систему осторожно.

«Цена [создания платёжной системы] относительно небольшая, потому что это богатые страны. Россия тоже создала автономную платёжную систему. Конечно, и Франция, и Германия вполне в технических силах это сделать, и финансово тоже. Но надо, чтобы она действовала параллельно с платёжными системами, которые частично контролируются США. Отдельно такой системы не будет, поскольку мировая экономика едина. Надо понимать, что даже если есть расхождения в отношении сделки с Ираном, естественно большие интересы Франции и Германии, конечно, в рынке американском. Это всё будет сделано осторожно», — считает экономист.

«Америка становится всё более одинокой». Эксперт о санкциях за покупку С-400 По словам Андрея Суздальцева, эта мера позволит европейским государствам почувствовать себя более защищёнными.

«Не будет того, что они забаррикадируются от США. Это создаст ощущение защищённости, что они в какой-то степени автономны, поэтому это вполне разумное решение. Оно нужно для устойчивости международно-финансового и фондового рынка, иначе всё замыкается только на один центр. С учётом того, что США сейчас непредсказуемые, то это может привести к серьёзным потерям для Европы», — заключил в эфире НСН Суздальцев.

Напомним, 27 августа министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что независимая от SWIFT финансовая система позволит Европе быть суверенным континентом, а не вассалом. По его словам, для этих целей будут использоваться Центробанки двух стран, поскольку Европейский инвестиционный банк уязвим перед США.