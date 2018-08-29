Как в России отреагировали на иск в ВТО со стороны США

Соединённые Штаты подали в ВТО иск против России за введение дополнительных пошлин на ряд американских товаров. Между тем в Минэкономразвития РФ пояснили, что этот шаг Москвы стал ответом на действия Вашингтона, который повысил пошлины на импорт стали и алюминия. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона приняла меры в соответствии с нормами ВТО. В свою очередь, Дмитрий Песков заявил о готовности России защищать свои торговые интересы и применить «широкую палитру контраргументов».

Иск Соединённых Штатов во Всемирную торговую организацию (ВТО) против России в Кремле не считают справедливым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Впрочем, он отметил, что Вашингтон имел законное право совершить такой шаг.

«Безусловно, Россия будет использовать здесь в данном случае всю широкую палитру контраргументов», — сказал Песков.

В среду, 29 августа, стало известно, что США направили во Всемирную торговую организацию запрос на проведение консультаций с российской стороны в связи с дополнительными пошлинами, применяемыми Москвой в отношении импорта ряда американских товаров. В качестве аргумента приводится тот факт, что Россия не прибегает к подобным мерам против других стран — членов ВТО.

«Россия не облагает дополнительными пошлинами аналогичные товары, поставляемые с территорий любых других стран — членов ВТО», — говорится в запросе Соединённых Штатов.

Как передаёт РИА Новости, постоянный представитель РФ при всемирной организации Геннадий Овечко подтвердил получение запроса о консультациях с американской стороной.

Между тем в Минэкономразвития указали, что Вашингтон ошибочно трактует принятые российской стороной меры, подчеркнув, что все действия соответствуют нормам ВТО.

«США неверно интерпретируют природу мер, принятых российской стороной. Мы действуем в рамках Соглашения ВТО по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от «специальных защитных мер», принятых другой страной», — говорится в сообщении пресс-службы МЭР.

Напомним, что 6 июля Россия ввела новые ставки импортных пошлин в размере от 25% до 40% на некоторые товары из США. Речь идёт об оптоволокне, строительно-дорожной технике, нефтегазовом оборудовании, а также инструментах для обработки металлов и бурения скальных пород.

«Повышение наших пошлин на данном этапе позволит компенсировать только часть ущерба — $87,6 млн Это компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия сейчас имеет право», — пояснял министр экономического развития Максим Орешкин. Этот шаг Москвы стал ответом на действия Вашингтона, который ввёл импортную 25%-ную пошлину на импорт стали и 10%-ную — на импорт алюминия. Ущерб от подобных мер в МЭР оценили в размере $537,6 млн

Заметим, что в этой связи против Соединённых Штатов также были поданы многочисленные иски в ВТО со стороны Евросоюза , Китая, Турции, Канады, Мексики и Норвегии.

«Американские претензии не обоснованы»

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский заметил, что США предоставили всем пострадавшим от их пошлин на сталь и алюминий карт-бланш на объявление ответных мер, которые направлены на компенсацию ущерба.

«Здесь уже в традициях ВТО страна сама определяет, на какие товары она может поднять пошлины, которые будут компенсировать ущерб. В данном случае, да, претензии США не обоснованы. Когда запрашивают консультации — мы можем ответить положительно. Там можем изложить свою точку зрения. 60% разногласий по статистике ВТО решаются, не доходя до судебного разбирательства», — пояснил Портанский в беседе с RT.

Подача запроса на консультации в ВТО является стандартной практикой урегулирования отношений между двумя сторонами. Об этом заявил главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик

«Здесь многое будет зависеть от того, насколько Россия сможет защитить свои позиции. Быть может, для отстаивания своих интересов потребуется заключение альянсов с другими государствами, в том числе и с развивающимися странами», — сказал Лисоволик в беседе с RT.

Между тем эксперт добавил, что все действия российской стороны не противоречат нормам ВТО.

«РФ неоднократно критиковала любые инициативы ограничительные и разбирательства, которые идут против правил ВТО и не осуществляются на площадке ВТО», — пояснил главный экономист ЕАБР.

Как считает доцент кафедры международных экономических отношений РУДН Наталья Дюжева, Россия поступила правильно, когда ввела ответные пошлины.

«США трактуют ситуацию в свою пользу и подают иск. Очевидно, что пошлины, которые ввели США, будут отменены. При этом торговый спор, инициированный другими странами против Америки, будет длиться не менее трёх лет. Поэтому со стороны России обосновано введение ответных мер, поскольку пришлось бы ждать три года и терять рынок и доходы. Надо хоть какую-то компенсацию получить», — заметила Дюжева в разговоре с RT.

По мнению экономиста Игоря Ковалёва, иск со стороны США — это проявление двойных стандартов, поскольку сам Вашингтон сделал ставку на протекционизм.