В ожидании повышения: в украинском правительстве рассказали, сколько смогут сдерживать цены на газ 

Об этом «Украинским новостям» сообщил их источник в Кабинете министров. Согласно этому решению, цена газа для населения до 1 сентября останется на прежнем уровне и составит около пяти тыс. гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов — около семи. Как уже было сказано, теперь оно будет действовать и до 1 октября.
Напомним, что это постановление постепенно продлевалось: с начала до августа, потом до сентября. Больше сдерживать цену на газ правительство не может, поскольку для получения очередного транша кредита от МВФ, ему придется повысить цену на голубое топливо для населения.
В частности, по данным Госстата, деньги на субсидии в январе-июне 2018 составили 667,3 млн гривен (1 668 млрд рублей), что в 4,1 раза (или на 2,7 млрд гривен — 6,75 млрд рублей) ниже аналогичного периода 2017 года. С начала 2018 года субсидии назначили двум миллионам домохозяйств, что на 44% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Также и средний размер субсидии в июне 2018 года сократился на 38,9% по сравнению с 2017 годом, и составил 100,7 грн.
Как писал автор Украина.ру Виталий Диденко в своей статье, подорожание газа будет означать автоматическое увеличение цен на все услуги ЖКХ. По прогнозам Нацбанка в 2018 г. оно составит не менее 25%. В связи с отказами в субсидиях увеличатся долги за отопление, горячую воду, электроэнергию и другие коммунальные услуги, которые по состоянию на июнь 2018 года уже превышают 40 млд гривен.
Это будет способствовать коллапсу всей системы ЖКХ, поскольку поддерживать изношенную инфраструктуру станет невозможно. А массовые отключения должников в перспективе приведут лишь к озлоблению населения, которое будет пытаться помешать этому, в том числе силовым методом.
Кроме того, повышение цен на газ приведет к коллапсу украинской экономики.
«А позиция властей совершенно понятна. Как по импортному паритету по газу. Абсолютно все равно, давайте покупать газ по мировой цене, даже если это приведет к подорожанию продукции, ее никто покупать не будет, потому что дорогая — нас это не интересует. Что химия ляжет параллельно — другие предприятия, значит, они не конкурентоспособны, отвечают либералы», — заявил изданию Украина.ру украинский экономист Андрей Блинов.