В ожидании повышения: в украинском правительстве рассказали, сколько смогут сдерживать цены на газ

Об этом «Украинским новостям» сообщил их источник в Кабинете министров. Согласно этому решению, цена газа для населения до 1 сентября останется на прежнем уровне и составит около пяти тыс. гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов — около семи. Как уже было сказано, теперь оно будет действовать и до 1 октября.

Напомним, что это постановление постепенно продлевалось: с начала до августа, потом до сентября. Больше сдерживать цену на газ правительство не может, поскольку для получения очередного транша кредита от МВФ , ему придется повысить цену на голубое топливо для населения.

В частности, по данным Госстата, деньги на субсидии в январе-июне 2018 составили 667,3 млн гривен (1 668 млрд рублей), что в 4,1 раза (или на 2,7 млрд гривен — 6,75 млрд рублей) ниже аналогичного периода 2017 года. С начала 2018 года субсидии назначили двум миллионам домохозяйств, что на 44% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Также и средний размер субсидии в июне 2018 года сократился на 38,9% по сравнению с 2017 годом, и составил 100,7 грн.

Как писал автор Украина.ру Виталий Диденко в своей статье, подорожание газа будет означать автоматическое увеличение цен на все услуги ЖКХ. По прогнозам Нацбанка в 2018 г. оно составит не менее 25%. В связи с отказами в субсидиях увеличатся долги за отопление, горячую воду, электроэнергию и другие коммунальные услуги, которые по состоянию на июнь 2018 года уже превышают 40 млд гривен.

Это будет способствовать коллапсу всей системы ЖКХ, поскольку поддерживать изношенную инфраструктуру станет невозможно. А массовые отключения должников в перспективе приведут лишь к озлоблению населения, которое будет пытаться помешать этому, в том числе силовым методом.

Кроме того, повышение цен на газ приведет к коллапсу украинской экономики.