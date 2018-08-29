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Германия спасет Турцию от США
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Германия спасет Турцию от США 

Lenta.ru 11 минут назад
Фото: Reuters
Власти Германии могут оказать финансовую помощь Турции, чтобы ее кризис, разразившийся из-за разногласий с США, не распространился на весь регион, пишет The Wall Street Journal.
Конкретные меры и объем помощи пока не согласованы. Переговоры об этом, по данным издания, находятся на ранней стадии и в итоге могут ни к чему не привести. Если же решение будет положительным, помощь может быть оказана как от имени Германии, так и от всего Евросоюза и касаться отдельных сфер или всей экономики в целом.
В Берлине опасаются, что падение курса турецкой лиры и уровня жизни в стране может привести к новой волне мигрантов в ЕС и в саму Германию.
«Мы многое сделали, чтобы стабилизировать ситуацию в Турции. У нас нет особенного выбора», — приводит газета слова одного из немецких чиновников.
Кризис в Турции разразился в начале августа на фоне конфликта с США из-за американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого Анкарой в терроризме и подготовке госпереворота. Вашингтон потребовал его выдачи, но получил отказ, после чего ввел пошлины на турецкие сталь и алюминий. В ответ Турция повысила сборы за ввоз американских товаров, в том числе алкоголя, косметики и табака. Турецкая лира обновила исторический минимум, упав на 18 процентов по отношению к доллару.
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