Германия спасет Турцию от США

Власти Германии могут оказать финансовую помощь Турции, чтобы ее кризис, разразившийся из-за разногласий с США, не распространился на весь регион, пишет The Wall Street Journal

Конкретные меры и объем помощи пока не согласованы. Переговоры об этом, по данным издания, находятся на ранней стадии и в итоге могут ни к чему не привести. Если же решение будет положительным, помощь может быть оказана как от имени Германии, так и от всего Евросоюза и касаться отдельных сфер или всей экономики в целом.

В Берлине опасаются, что падение курса турецкой лиры и уровня жизни в стране может привести к новой волне мигрантов в ЕС и в саму Германию.

«Мы многое сделали, чтобы стабилизировать ситуацию в Турции. У нас нет особенного выбора», — приводит газета слова одного из немецких чиновников.