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Украина расстается с миллиардами
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Долги тянут ко дну: Украина расстается с миллиардами 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Украине придется погасить $33 млрд госдолга в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщил глава украинского правительства Владимир Гройсман. По его словам, а также по планам министерства финансов, общий долг при этом будет сокращаться. Но при этом Киев продолжит брать в долг у МВФ. Ради очередного транша власти, вероятнее всего, пойдут на новое повышение цен на газ и сократят бюджетные расходы.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев должен погасить $33 млрд госдолга в ближайшие пять лет. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В следующие пять лет нам надо погасить $33 млрд, которые были накоплены и сформированы как основной долг с 2005 по 2013 годы», — сказал Гройсман.
Эта сумма составляет около 30% ВВП страны за прошлый год ($112,2 млрд, по оценке Всемирного банка).
Премьер-министр подчеркнул также, что обслуживание госдолга ежегодно обходится Украине в 5% от ВВП.
Гройсман уверяет, что правительство имеет «четкую стратегию» по уменьшению государственного долга. Она рассчитана, правда, не на пять, а на десять лет.
«Мы справимся с задачей, каждый год долг будет уменьшаться. Не верьте тем, кто обещает улучшение уже сегодня», — заявил Гройсман.
Издание «Страна.Ua» со ссылкой на данные Минфина Украины, приводит несколько другие цифры. Так выплаты по госдолгу только в этом, следующем и 2020 году составят $31,3 млрд Из них на внешние платежи придется почти половина этой суммы ($14,4 млрд).
Ранее финансовое ведомство опубликовало, утвержденную правительством, стратегию управления государственным долгом на 2018-2020 годы. Исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова уверена, что долговая стратегия «будет способствовать не только повышению эффективности управления государственным долгом и снижению его уровня, но и росту предсказуемости тенденций развития государственных финансов Украины и повышению уровня доверия к нашей стране со стороны украинских и международных инвесторов».
Стратегией определены задачи для Минфина по уменьшению долга до 60% в 2018 году, 52% в 2019 году и 49% в 2020 году. Сейчас он составляет около 70%. По итогам первого полугодия госдолг превышал $76 млрд Это около $1800 в расчете на каждого украинца, подсчитали VOX Ukraine и Liga.net.
По данным Нацбанка Украины, внешняя задолженность сектора госуправления по итогам первого квартала этого года составила $39,15 млрд И пока она не снижается, а растет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прирост внешнего госдолга составил более $2,5 млрд, а к первому кварталу 2014 года — $10,35 млрд
Но эти планы не означают, что Украина вдруг перестанет занимать деньги. Киев, конечно, продолжит это делать. Уменьшить размер долг по отношению к ВВП, прежде всего, должен позволить рост экономики.
Пока же главная задача украинских финансистов и кабмина в целом, это получение нового кредитного транша от Международного валютного фонда. Заместитель главы Нацбанка Украины Олег Чурий рассчитывает, что приезд в сентябре миссии МВФ будет иметь положительный результат. Об этом сообщает УНН.
«Наш прогноз — нам удастся договориться с МВФ и получить до конца осени транш размером около $2 млрд», — сказал Чурий.
Он также добавил, что это откроет возможности для сотрудничества с другими международными финансовыми организациями и получить еще $1,5 млрд финансовой помощи.
Напомним, что кредитная программа МВФ для Украины была утверждена в 2015 году в размере $17,5 млрд Из них Киев получил четыре транша на $8,7 млрд, последний был предоставлен в апреле прошлого года.
В этом году МВФ денег не дает, ждет выполнения своих условий. Одно из них — принятие закона о создании антикоррупционного суда, Украина выполнила. Осталось привести дефицит бюджета к уровню не более 2,5% ВВП и повысить цены на газ для населения.
Владимир Гройсман заявлял о необходимости дальнейшего сотрудничества с МВФ во избежание дефолта. По его словам, в настоящее время украинская сторона должна сотрудничать с МВФ, поскольку невыплата долгов приведет к дефолту, а он вызовет остановку производства, девальвацию гривны и инфляцию.
«Нам нужно уберечь людей от этого негатива, поэтому нам и нужны новые заимствования, чтобы вернуть старые», — сказал Гройсман.
Он добавил, что после этого необходимо наращивать экономику страны.
Стоит также отметить, что, по информации издания «Украинские новости», официальный Киев попросит в сентябре у МВФ принять новую трехлетнюю программу финансовой помощи на до $10 млрд В эту сумму войдет остаток текущей программы, срок действия которой заканчивается в следующем году.
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