Ещё
В США увидели угрозу для доллара
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.90
$
67.75
79.21
79.20
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.50
77.00
Индексы и котировки Brent
75.69
–0.25 Золото
1202.55
–0.06 РТС
1078.28
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
29.08
1.1679
+0.0334
15.08
1.1345
28.08
23.08
19.08

В США усмотрели в санкциях угрозу для доллара 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: Reuters
Страны, попавшие под санкции США, могут начать создавать собственную финансовую систему, что подорвет господство доллара, считает директор Института анализа глобальной безопасности Гэл Лафт.
США ведут экономическую войну с каждой десятой страной мира, включая Россию, Иран, Китай, КНДР, Венесуэлу. Совокупное население этих стран превышает 2 млрд человек, а ВВП — 15 трлн долларов, отметил Лафт в колонке для CNBC, передает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что под американские санкции попали тысячи людей, близких к правительствам этих стран.
По его словам, эти люди и поддерживающие их бизнесмены уже достигли критической массы и объединили усилия для формирования альтернативной финансовой системы. В случае их успеха позиции США на мировой арене пошатнутся.
Лафт отметил, что мировое лидерство США базируется в том числе на том, что доллар имеет статус мировой резервной валюты. И его перспективы будут решаться на мировых рынках сырья. Прежде всего, на нефтяном.
Но, заметил эксперт, много экспортеров нефти оказались в числе противников санкционной политики США. Теперь они считают, что нефть не должна оцениваться в долларах и продаваться в долларах.
Так, Китай покупает нефть у Анголы, газ из России, уголь из Монголии за юани. Это позволяет сократить потери при конвертации. А Россия подумывает торговать с Турцией без долларов. Отказаться от доллара планируют и страны БРИКС.
«Любая успешная попытка отделить торговлю сырьем от доллара будет иметь каскад последствий не только для привычной нам мировой экономической системы, но и для позиций Америки за рубежом», — написал Лафт.
Ранее член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев отмечал, что Россия может провести дедолларизацию при помощи БРИКС и ШОС.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин расскажет об отношении к пенсионным изменениям в телеобращении Песков объяснил решение Путина выступить с телеобращением по пенсионным изменениям Армения ограничила импорт свинины и птицы из России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина расстается с миллиардами170
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ3
Мировые рынки погружаются в хаос561
Трамп нанес решающий удар по рублю1104
Пенсионный фонд перейдет на блокчейн6
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение