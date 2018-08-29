Ещё
Турпоток на российские курорты растет
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.90
$
67.75
79.21
79.20
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.50
77.00
Индексы и котировки Brent
75.69
–0.25 Золото
1202.55
–0.06 РТС
1078.28
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
29.08
1.1679
+0.0334
15.08
1.1345
28.08
23.08
19.08

Турпоток на российские курорты растет 

Финмаркет 1 час назад
Фото: РИА Новости
Летний сезон 2018 г. стал для туроператоров неожиданностью. Вопреки прогнозам, турпоток на российские курорты вырос на 15%, рассказал советник по транспорту руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. В марте в 2018 г. АТОР предсказывала, что внутренний организованный туризм будет таким же, что и в прошлом году, а в 2015 и 2016 гг. продажи российских курортов росли на 30-35%, пишут "Ведомости".
У "Библиоглобуса" в нынешнем году продажи путевок на российские курорты выросли примерно на 20%, у НТК "Интурист" — на 15%, у Level.Travel — на 4%, рассказали их представители. В первую очередь увеличились продажи пакетных туров, говорит Горин: пакетных туристов стало около 8 млн, а в 2014 г. их было всего около 2 млн Организованный туризм — не более 25% всего турпотока по России, знает заместитель гендиректора НТК "Интурист" Сергей Толчин. На внутреннем турпотоке сказался и отложенный спрос, продолжает Д. Горин: планировали отпуск после окончания чемпионата мира по футболу.
Кроме того, туроператоры увеличили количество рейсов на российские курорты, например в Сочи и Симферополь, указывает С. Толчин. Рубль слабел, появились новые отели, а старые цены не подняли — это также позволило туроператорам нарастить продажи, продолжает он, кроме того, из-за дорогого евро и минимальных скидок в зарубежных отелях туристы часто отказывались от идеи путешествия на европейские курорты. Если сентябрь будет теплым, продажи путевок по России могут еще вырасти, прогнозирует С. Толчин.
Продажи путевок за рубеж не так радуют туроператоров. За лето выездной турпоток вырос на 10%. Выездной турпоток по-прежнему спасает Турция, говорит Д. Горин: в 2018 г. продажи путевок выросли на 30%. По другим направлениям рост куда более скромный: в Грецию — на 1%, на Кипр — на 7%, а в Болгарию роста вообще не было.
Финмаркет: последние новости
Минэкономразвития предлагает разделить Россию на 14 макрорегионов Сигаретный рынок в РФ рухнет в ближайшие пять лет Минэкономразвития понизит прогноз роста ВВП на 2018 год до 1,8%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина расстается с миллиардами170
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ3
Мировые рынки погружаются в хаос561
Трамп нанес решающий удар по рублю1104
Пенсионный фонд перейдет на блокчейн6
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение