Турпоток на российские курорты растет

Летний сезон 2018 г. стал для туроператоров неожиданностью. Вопреки прогнозам, турпоток на российские курорты вырос на 15%, рассказал советник по транспорту руководителя Ростуризма Дмитрий Горин . В марте в 2018 г. АТОР предсказывала, что внутренний организованный туризм будет таким же, что и в прошлом году, а в 2015 и 2016 гг. продажи российских курортов росли на 30-35%, пишут "Ведомости"

У "Библиоглобуса" в нынешнем году продажи путевок на российские курорты выросли примерно на 20%, у НТК "Интурист" — на 15%, у Level.Travel — на 4%, рассказали их представители. В первую очередь увеличились продажи пакетных туров, говорит Горин: пакетных туристов стало около 8 млн, а в 2014 г. их было всего около 2 млн Организованный туризм — не более 25% всего турпотока по России, знает заместитель гендиректора НТК "Интурист" Сергей Толчин . На внутреннем турпотоке сказался и отложенный спрос, продолжает Д. Горин: планировали отпуск после окончания чемпионата мира по футболу.

Кроме того, туроператоры увеличили количество рейсов на российские курорты, например в Сочи и Симферополь, указывает С. Толчин. Рубль слабел, появились новые отели, а старые цены не подняли — это также позволило туроператорам нарастить продажи, продолжает он, кроме того, из-за дорогого евро и минимальных скидок в зарубежных отелях туристы часто отказывались от идеи путешествия на европейские курорты. Если сентябрь будет теплым, продажи путевок по России могут еще вырасти, прогнозирует С. Толчин.

Продажи путевок за рубеж не так радуют туроператоров. За лето выездной турпоток вырос на 10%. Выездной турпоток по-прежнему спасает Турция, говорит Д. Горин: в 2018 г. продажи путевок выросли на 30%. По другим направлениям рост куда более скромный: в Грецию — на 1%, на Кипр — на 7%, а в Болгарию роста вообще не было.