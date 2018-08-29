Зубков: только Россия может удовлетворить спрос Европы на газ

"Компания в прошлом году установила рекорд по поставкам газа в Европу — 194,4 млрд куб. м газа. Такого никогда не было. В этом году дела идут еще лучше", — отметил он.

С начала года поставки газа в Европу выросли на 8%, на внутренний российский рынок — на 5%. Австрия увеличила покупку газа из России на 44%, Голландия — на 48%, увеличивает закупки и Германия.

"В этом году «Газпром» поставит даже большее 200 млрд куб. м газа в Европу и это будет новый рекорд, новое достижение", — подчеркнул Зубков.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2025 г. Европе нужно дополнительно 77 млрд куб. м импортного газа, к 2035 г. — 130 млрд куб. м, напомнил Зубков.

Спрос на газ в Европе растет, а собственная добыча — снижается (на 44 млрд куб. м к 2025 г.)

"Кто этот газ может поставить, кроме России? Это понимают те компании, которые принимают наш газ в Европе, их очень много. Это компании в Германии, и в Австрии, и в Италии, и в других странах", — уточнил он.

Эти компании понимают, что им нужно покрыть растущий спрос европейских потребителей.

"И они с нами работают активно, потому что им отвечать и не тем политикам, которые говорят, что «Северный поток-2 — политический проект », — подчеркнул Зубков.

Он напомнил, что крупнейшие европейские газовые компании уже профинансировали на 50% строительство нового газопровода «Северный поток-2» из России в Европу. «Это абсолютно живой проект… коммерческий проект», — отметил Зубков.