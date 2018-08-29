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Названа сумма затрат на пенсионную реформу
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Названа сумма затрат на пенсионную реформу 

Рамблер 1 час назад
Минфин оценил предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения к пенсионной реформе в 500 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает РБК.
«По нашим оценкам, объем финансовых ресурсов на высказанные предложения в шестилетнем периоде составляют порядка 500 млрд рублей», — сказал министр.
Он добавил, что необходимые средства будут изысканы в бюджете Пенсионного фонда, и соответственно все трансферты из федерального бюджета в ПФР будут обеспечивать высказанные президентом инициативы.
Ранее Владимир Путин выступил с обращением по поводу пенсионной реформы. В частности, он предложил повысить возраст выхода на пенсию женщинам не на 8, а на 5 лет: до 60 лет, и сохранить право многодетных матерей на досрочный выход на пенсию.
Комментарии39  Ещё 24 источника 
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