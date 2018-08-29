Названа сумма затрат на пенсионную реформу

«По нашим оценкам, объем финансовых ресурсов на высказанные предложения в шестилетнем периоде составляют порядка 500 млрд рублей», — сказал министр.

Он добавил, что необходимые средства будут изысканы в бюджете Пенсионного фонда , и соответственно все трансферты из федерального бюджета в ПФР будут обеспечивать высказанные президентом инициативы.

Ранее Владимир Путин выступил с обращением по поводу пенсионной реформы. В частности, он предложил повысить возраст выхода на пенсию женщинам не на 8, а на 5 лет: до 60 лет, и сохранить право многодетных матерей на досрочный выход на пенсию.