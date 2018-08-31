Глава ВТО рассказал о плюсах для организации от вступления в нее России

ЖЕНЕВА, 31 августа. / ТАСС /. Россия является важным участником Всемирной торговой организации (ВТО), в которую она вступила в 2012 году, и от ее присутствия выигрывают все. Такое мнение высказал в пятницу генеральный директор ВТО Роберту Азеведу в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману

"Россия сейчас является крупным игроком, и, полагаю, все выигрывают от российского присутствия", — отметил он. Азеведу подчеркнул, что полноправное членство России в организации означает, что у нее «есть голос на торговых переговорах и в управлении глобальной экономикой».