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Глава ВТО рассказал о плюсах для организации от вступления в нее России
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Глава ВТО рассказал о плюсах для организации от вступления в нее России 

ТАСС + ещё 2 16 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
ЖЕНЕВА, 31 августа. /ТАСС/. Россия является важным участником Всемирной торговой организации (ВТО), в которую она вступила в 2012 году, и от ее присутствия выигрывают все. Такое мнение высказал в пятницу генеральный директор ВТО Роберту Азеведу в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
"Россия сейчас является крупным игроком, и, полагаю, все выигрывают от российского присутствия", — отметил он. Азеведу подчеркнул, что полноправное членство России в организации означает, что у нее «есть голос на торговых переговорах и в управлении глобальной экономикой».
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