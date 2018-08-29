Кудрин усомнился в некоторых тезисах Путина

Кудрин сомневается в необходимости уголовной ответственности за увольнение накануне пенсии

Ранее президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам РФ заявил, что поручает правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста.

Он также считает необходимым ввести для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста.

"Я скорее сомневаюсь, что нужно вводить уголовную ответственность за ограничение или дискриминацию сотрудников предпенсионного возраста", — заявил Кудрин.

"Всегда очень сложно эту ситуацию, когда происходит дискриминация по возрасту, выявить. Ее очень трудно идентифицировать. В этой связи я считаю, что скорее будут работать экономические стимулы, о которых президент Путин тоже сказал проработать правительству, чтобы был стимул сохранять на рабочем месте человека. И я считаю, что административные меры тоже могут играть роль", — добавил он.

Президент России выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ.

Глава государства подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Владимир Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.

В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо предложенных правительством 63 лет, для мужчин — 65.

Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено.