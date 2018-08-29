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Центробанк позолотил Георгия Победоносца
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Центробанк позолотил Георгия Победоносца 

News.ru + ещё 11 4 часа назад
Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press
Банк России объявил о выпуске инвестиционных монет «Георгий Победоносец» из золота и серебра. Они поступят в обращение 30 августа.
Золотая монета номиналом 50 рублей выходит тиражом до 150 тысяч штук. Серебряных монет номиналом 3 рубля отчеканят в два раза больше.
На лицевой стороне расположено рельефное изображение герба России, указаны номинал и год выпуска, а также обозначение металла по Периодической системе Менделеева, проба и масса.
На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.
«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — говорится в сообщении Центробанка.
Ранее Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты с изображением Владимира Высоцкого.
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