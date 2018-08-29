Центробанк позолотил Георгия Победоносца

Золотая монета номиналом 50 рублей выходит тиражом до 150 тысяч штук. Серебряных монет номиналом 3 рубля отчеканят в два раза больше.

На лицевой стороне расположено рельефное изображение герба России, указаны номинал и год выпуска, а также обозначение металла по Периодической системе Менделеева, проба и масса.

На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — говорится в сообщении Центробанка.

Ранее Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты с изображением Владимира Высоцкого.