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Немцам гарантировали пенсию в половину зарплаты
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Немцам гарантировали пенсию в половину зарплаты 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство ФРГ одобрило решения о пенсионной реформе. До 2025 года немецким пенсионерам будут гарантированно выплачивать 48 процентов от средней зарплаты в стране, сообщает Deutsche Welle. Решение было принято 29 августа.
Как поясняет газета, пенсии в Германии должны будут расти так же быстро, как зарплаты. В то же время до обозначенного срока размеры пенсионных взносов не будут превышать 20 процентов от зарплаты.
Решение о поднятии пенсионного возраста до 67 лет как для мужчин, так и для женщин было принято в 2007 году, однако в жизнь его начали претворять лишь в 2012-м. Причиной изменений стали рост числа пенсионеров и снижение числа пополняющих пенсионный фонд работающих граждан.
Две другие меры финансирования пенсионной системы, а именно снижение размера пенсий и увеличение взносов в пенсионный фонд, вызвали недовольство граждан. Поэтому было решено дать гарантии, что в ближайшие семь лет применять их на практике не будут. В то же время при необходимости для обеспечения гарантий средства будут выделяться из бюджета. Хотя это решение еще не утверждено парламентом, оно, скорее всего, будет принято, пишет газета.
На конец 2017 года стандартная пенсия на западе Германии брутто составляла около 1396 евро, на востоке — 1336 евро.
Ранее 29 августа президент России Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы. В частности, власти намерены снизить возраст выхода на пенсию для женщин с 63 лет, как было в изначальном проекте, до 60 лет в новой версии. Также президент предложил гражданам, которые в ближайшие два года планировали выйти на пенсию, выйти на нее на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.
Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о внесении изменений в пенсионное законодательство 14 июня. Реформа включала в себя повышение пенсионного возраста на восемь лет для женщин и на пять лет для мужчин. Документ уже прошел первое чтение в Госдуме.
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