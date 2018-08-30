Ипотека начинает дорожать

В ближайшем будущем ипотека может стать не такой выгодной, как сейчас. В июле — августе отдельные банки уже начали ухудшать условия кредитования покупателей жилья — по всем или отдельным программам, следует из данных мониторинга маркетингового агентства Мarcs.

«Иногда это происходит одновременно со снижением ставок по другим ипотечным продуктам», — уточняет директор департамента мониторинга банковских продуктов маркетингового агентства Наталья Абрамова.

Как менялись ипотечные ставки

С 22 августа Райффайзенбанк повысил ипотечные ставки для покупателей квартир в готовых и строящихся жилых домах, а также ставки кредитов на рефинансирование ипотеки в среднем на 1 процентный пункт (п. п.) до 10,25–10,49% годовых. Это следует из размещенной на сайте банка информации о тарифах. Повышение ставок происходит впервые за четыре года, сообщил во вторник журналистам член правления, руководитель финансовой дирекции Райффайзенбанка Герт Хебенштрайт

Ранее в августе, по данным Мarcs, Промсвязьбанк повысил ставки по ипотечной программе «Вторичный рынок» на 0,4–0,5 п. п. до 9,4–9,9% для обычных клиентов и до 9,3–9,8% для зарплатных. «Это базовые ставки, они не учитывают введенные в августе скидки для агентств недвижимости — партнеров банка», — уточняет представитель Промсвязьбанка. Правда, одновременно банк понизил на 0,5 п. п. ставки кредитов «по двум документам» до 10,7–10,8%, уточняет агентство.

По его данным, также в августе банк «Санкт-Петербург» отменил 0,5%-ную скидку для зарплатных клиентов и клиентов с погашенной ипотекой в банке по программам «Новостройка» и «Квартира». Теперь ставки для них составляют 11 и 11,5% соответственно.

В конце июля Московский кредитный банк (МКБ) повысил максимальные ставки по программе «Квартира в строящемся доме» на 0,75–2% годовых до 14–16%, понизив при этом минимальные на 0,5 п. п. до 9,5–11,5% в зависимости от застройщика. «Максимальные ставки выросли в связи с запуском опции „ипотека по паспорту“, — поясняет представитель банка. Она позволяет не предоставлять документы, подтверждающие доходы, при этом базовая ставка повышается на 2 п. п. „В среднем ставки в банке были снижены на 1 п. п. в конце июля. В ближайшее время глобальных изменений не планируем“, — добавляет начальник управления ипотечного кредитования МКБ Ирина Простакова.

Летом » Абсолют банк » повысил ставку кредита на рефинансирование ипотеки на 1 п. п. Прежние ставки были слишком низкими, объяснял управляющий директор по розничным продуктам банка Антон Павлов

По словам же Елены Кудлик, зампреда правления, финансового директора банка «Дельтакредит» , банк «в настоящий момент не планирует повышать ставку, но в дальнейшем не исключает такую возможность».

Почему дорожает ипотека

«Долгосрочные ставки фондирования на рынке повысились, и мы подняли ставки по ипотеке, чтобы соответствовать рынку», — объясняет действия Райффайзенбанка его пресс-служба.

Повышение ипотечных ставок отдельными игроками говорит о том, что рынок начинает готовиться к завершению цикла снижения ключевой ставки; прежде всего такая страховка нужна для таких длинных кредитов, как ипотека, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова . «Санкции и нестабильность на развивающихся рынках не позволят ключевой ставке долго падать. В 2019 г. у ЦБ еще достаточно оснований не поднимать ставку, судя по сигналам самого регулятора, это пока и не планируется. Повышение ставки — вопрос 2020 г.», — прогнозирует Орлова.

Ранее рост ипотечных ставок в случае введения санкций в отношении российского госдолга и увеличения ключевой ставки предсказывали и аналитики центра «Индикаторы рынка недвижимости».

«Некоторые банки очень сильно обожглись на сравнительно недорогих ипотечных кредитах, выданных до декабря 2014 г., которые в 2015–2016 гг. давили на маржу. Поэтому сейчас они стараются заложить в риск-политике возможные негативные сценарии, несмотря на общий понижательный тренд ставок по ипотеке», — полагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. По его словам, все ставки на банковском рынке могут пойти вверх в том случае, если инфляция выйдет за пределы обозначенного ЦБ коридора (например, из-за повышения НДС и цен на топливо), либо в случае каких-либо внешних макроэкономических шоков (например, обсуждения самых жестких санкций), либо из-за спекулятивных атак на курс рубля.

Пока же средние ипотечные ставки находятся на историческом минимуме. По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам, выданным в июне 2018 г., составила 9,48%. Данные за июль еще не опубликованы.