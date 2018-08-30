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В России началось строительство «Северного потока-2»
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В России началась подготовка к строительству «Северного потока — 2» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Nord Stream 2 начала подготовительные работы к строительству участка "Северного потока-2" в России, сообщил РИА Новости представитель компании.
"Мы подтверждаем, что компания Nord Stream 2 начала расчистку коридора трассы от растительности вдоль маршрута газопровода и строительство временной подъездной дороги в Кургальском заказнике. Эти комплексные подготовительные строительные мероприятия выполняются в соответствии с разрешением, полученным от министерства строительства и ЖКХ в начале июня этого года и с учетом природоохранных требований, предусмотренных заключением экспертной комиссии Государственной экологической экспертизы", — сказал представитель компании.
О том, что строительные работы начались в Кургальском заказнике в Ленинградской области, РИА Новости сообщили в Greenpeace.
"В Кургальский заказник вошла тяжелая техника, начали строить газопровод "Северный поток-2", — говорится в сообщении.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.
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