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Центробанк Аргентины поднял ключевую ставку до 60%
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Центробанк Аргентины поднял ключевую ставку до 60% 

Газета.Ru + ещё 11 13 минут назад
Фото: Rodrigo Abd/AP
Центральный банк Аргентины поднял ключевую ставку с 45% до 60%. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что решение было принято на срочном заседании в четверг, 30 августа. Таким образом ЦБ Аргентины пытается удержать стремительно падающий курс песо.
Несмотря на решение аргентинского регулятора, курс песо резко упал на 15%, достигнув отметки в 39,1 песо за доллар США. В целом с начала этого года валюта обесценилась на 53%.
Недавнее падение курса песо также спровоцировало обращение правительства страны к МВФ. Власти страны призвали как можно быстрее предоставить государству финансовую помощь для спасения экономики.
В июне стало известно, что МВФ официально одобрил кредит Аргентине в $50 млрд
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