Центробанк Аргентины поднял ключевую ставку до 60%

Центральный банк Аргентины поднял ключевую ставку с 45% до 60%. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что решение было принято на срочном заседании в четверг, 30 августа. Таким образом ЦБ Аргентины пытается удержать стремительно падающий курс песо.

Несмотря на решение аргентинского регулятора, курс песо резко упал на 15%, достигнув отметки в 39,1 песо за доллар США. В целом с начала этого года валюта обесценилась на 53%.

Недавнее падение курса песо также спровоцировало обращение правительства страны к МВФ . Власти страны призвали как можно быстрее предоставить государству финансовую помощь для спасения экономики.

В июне стало известно, что МВФ официально одобрил кредит Аргентине в $50 млрд