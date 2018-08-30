В столице Монголии прошла встреча Американской торговой палаты с группой лидеров в области цифровой экономики

Улан-Батор, 30 августа / Синьхуа / — Американская торговая палата в Монголии провела свою августовскую ежемесячную встречу с группой лидеров в области цифровой экономики в Улан-Баторе. Об этом сегодня сообщили местные СМИ.

Тема нынешней встречи была посвящена текущему состоянию цифровой экономики в мире и тому, как Монголия может присоединиться к ней.

Со своей стороны, председатель Американской торговой палаты в Монголии Стив Поттер отметил, что Американская торговая палата работает над оказанием содействия в повышении конкурентоспособности частного сектора во всех отраслях промышленности. «Мы считаем, что текущие социально-экономические проблемы Монголии могут быть решены с помощью частного сектора, являющегося основой экономики любой развивающейся страны», — сказал он.

При этом он добавил, что приоритеты включают стимулирование диверсификации экономики и укрепление региональной и глобальной связанности.

Участники дискуссии обменялись мнениями о текущем состоянии цифровой экономики в Монголии, о ее потенциале и роли частного сектора в ее развитии. —0—