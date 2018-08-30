Рубли ждет тотальное изменение 

Модернизация российских банкнот давно назрела, считает генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук, передает «Интерфакс».
«У нас базовый дизайн банкнот — это разработка 1995-1997 годов. Поэтому объективно предпосылки сформировались», — сказал он журналистам.
Трачук подчеркнул, что при модернизации банкнот будет учитываться опыт использования купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Будет учитываться долговечность, надежность, устойчивость защитных признаков, качество сортировки и др. параметры.
Если Банк России устроят результаты, то в основу новых банкнот будут положены дизайн и защитные комплексы, опробованные на купюрах в 200 и 2000 рублей.