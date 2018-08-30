Ещё
Рубли ждет тотальное изменение
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.05
$
68.28
79.41
79.70
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.50
77.00
Индексы и котировки Brent
77.40
–0.15 Золото
1200.04
–0.42 РТС
1080.11
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1658
+0.0281
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

Рубли ждет тотальное изменение 

Рамблер + ещё 25 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Модернизация российских банкнот давно назрела, считает генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук, передает «Интерфакс».
«У нас базовый дизайн банкнот — это разработка 1995-1997 годов. Поэтому объективно предпосылки сформировались», — сказал он журналистам.
Трачук подчеркнул, что при модернизации банкнот будет учитываться опыт использования купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Будет учитываться долговечность, надежность, устойчивость защитных признаков, качество сортировки и др. параметры.
Если Банк России устроят результаты, то в основу новых банкнот будут положены дизайн и защитные комплексы, опробованные на купюрах в 200 и 2000 рублей.
Комментарии56
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пятерочка» решила нажиться на пенсионерах
Спасибо за санкции: зачем Россия инвестирует в Украину
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию332
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение