ЦБ назвал срок пика годовой инфляции

Годовая инфляция в России достигнет наибольшего значения в первом квартале 2019 года, говорится в докладе об оценке влияния повышения основной ставки НДС на инфляцию, опубликованном на сайте Банка России

Отмечается, что с учетом переноса НДС в начале 2019 года инфляция превысит 4%, затем во втором квартале года темпы инфляции будут вблизи этого значения.

Однако в конце года инфляция будет снижаться более медленно из-за "эффекта низкой базы первого полугодия 2018 года". Возвращение годовой инфляции к 4% ожидается к первому кварталу 2020 года.

Ранее сообщалось, что недельная инфляция в России составила 0,1%.