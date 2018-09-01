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ЦБ назвал срок пика годовой инфляции
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ЦБ назвал срок пика годовой инфляции 

Газета.Ru + ещё 4 41 минуту назад
Фото: Depositphotos
Годовая инфляция в России достигнет наибольшего значения в первом квартале 2019 года, говорится в докладе об оценке влияния повышения основной ставки НДС на инфляцию, опубликованном на сайте Банка России.
Отмечается, что с учетом переноса НДС в начале 2019 года инфляция превысит 4%, затем во втором квартале года темпы инфляции будут вблизи этого значения.
Однако в конце года инфляция будет снижаться более медленно из-за "эффекта низкой базы первого полугодия 2018 года". Возвращение годовой инфляции к 4% ожидается к первому кварталу 2020 года.
Ранее сообщалось, что недельная инфляция в России составила 0,1%.
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