Ещё
ЦБ исключил «Домашние деньги» из реестра микрофинансовых организаций
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.05
$
68.28
79.41
79.70
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.50
77.00
Индексы и котировки Brent
77.40
–0.15 Золото
1200.04
–0.42 РТС
1080.11
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1658
+0.0281
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

ЦБ исключил «Домашние деньги» из реестра микрофинансовых организаций 

Rambler News Service + ещё 8 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Банк России решил исключить сведения об ООО «Домашние деньги» из государственного реестра микрофинансовых организаций, сообщает ЦБ.
«Банк России 30 августа 2018 года принял решение об исключении сведений об обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании ''Домашние деньги'' из государственного реестра микрофинансовых организаций», — говорится в сообщении.
В конце апреля 2018 года микрофинансовая организация Домашние деньги» впервые допустила технический дефолт, позже компания направляла кредиторам предложения о реструктуризации долгов.
18 августа «Домашние деньги» сообщили кредиторам, что предлагают принять участие в реструктуризации с целью обеспечения возможности восстановления бизнеса и расчета со всеми кредиторами. В том числе компания предлагала создать акционерное общество, в которое кредиторы могли бы передать денежные требования с фиксацией их размера по состоянию на 1 сентября текущего года.
Ранее, 14 августа, Русский Трастовый банк в лице АСВ подал в арбитражный суд Москвы иск к совладельцу и председателю совета директоров «Домашних денег» Евгению Бернштаму. Позже Арбитражный суд Москвы оставил иск без движения до 28 сентября.
Rambler News Service: последние новости
Международные резервы России за неделю увеличились на $4,9 млрд — до $457,1 млрд Путин призвал к осторожной работе над пенсионными изменениями Правительство подготовит предложения по достижению уровня пенсий в 40% от зарплаты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубли ждет тотальное изменение59
«Пятерочка» решила нажиться на пенсионерах16
Спасибо за санкции: зачем Россия инвестирует в Украину
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение