ЦБ исключил «Домашние деньги» из реестра микрофинансовых организаций

«Банк России 30 августа 2018 года принял решение об исключении сведений об обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании ''Домашние деньги'' из государственного реестра микрофинансовых организаций», — говорится в сообщении.

В конце апреля 2018 года микрофинансовая организация Домашние деньги» впервые допустила технический дефолт, позже компания направляла кредиторам предложения о реструктуризации долгов.

18 августа «Домашние деньги» сообщили кредиторам, что предлагают принять участие в реструктуризации с целью обеспечения возможности восстановления бизнеса и расчета со всеми кредиторами. В том числе компания предлагала создать акционерное общество, в которое кредиторы могли бы передать денежные требования с фиксацией их размера по состоянию на 1 сентября текущего года.