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У бизнеса попросили 1,5 трлн на «Цифровую экономику»
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«Ведомости»: бизнесу предложили заплатить 1,5 трлн рублей за госпрограмму «Цифровая экономика» 

RB.ru 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Внебюджетное финансирование госпрограммы «Цифровая экономика» может составить 1,5 трлн рублей в период с 2019 по 2024 годы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию паспорта программы.
Это примерная сумма для реализации программы по шесть направлениям, под которую государство готово обеспечить субсидирование процентных ставок по кредитам, отметил один из участников разработки «Цифровой экономики».
Заинтересованные министерства обсуждают льготное кредитование для IT-компаний — исполнителей проектов по программе, подтвердил «Ведомостям» профильный федеральный чиновник.
Почти все 1,5 трлн рублей внебюджетных средств направят на проекты по направлению «Информационная инфраструктура».
При этом расходы бизнеса на остальные пять направлений еще могут вырасти, уточнил изданию один из федеральных чиновников.
Расходы федерального бюджета на программу за пять лет могут составить 1,2 трлн рублей, из которых на проекты по информационной инфраструктурем планируется направить 627,9 млрд рублей.
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