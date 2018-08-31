Титов набросился с критикой на Набиуллину

Титов раскритиковал Набиуллину

В частности, Титов осмеял заявление главы ЦБ о том, что «предыдущая модель экономического роста себя исчерпала», отметив, что данный тезис не является чем-то новым для дискуссии о будущем российской экономики, которая ведется на разных публичных площадках уже десятилетия.

Кроме того, он обвинил главу ЦБ в том, что как раз из-за ее политики в отношении банковского сектора малый и средний бизнес не только не могут развиваться, но и несут прямые потери.

«Кто уничтожал более мелкие банки, а вместе с ними сотни тысяч счетов, живых денег малых, средних, крупных производственных предприятий? В результате тысячи компаний вынуждены были обанкротиться, сотни тысяч людей потеряли свои рабочие места и зарплаты. Как тут расти спросу в экономике? Кто при этом категорически отклонил наши предложения застраховать вклады этих компаний?» — вопрошает омбудсмен.

«На сегодняшний день деятельность ЦБ фактически не контролируется ни одним институтом надзора. Тем временем "расчистка" банковского сектора показала, что ни один из механизмов оздоровления, применяемых ЦБ, не работает. Господин Титов указывает на катастрофические последствия для бизнеса и людей сохранения такого положения вещей», — прокомментировал заявление Титова глава «Союза вкладчиков России» Николай Николаев

Вячеславу Володину в Ранее «Союз вкладчиков России» уже обращал внимание на действия ЦБ РФ в публичном поле, опубликовав 26 июля открытое письмо председателю Государственной Думы газете «Коммерсант» . Авторы обращения просили посодействовать в доведении до конца парламентского расследования деятельности Банка России в отношении банков с отозванной лицензией, а также в принятии решения о финансовой защите интересов граждан, бизнеса и бюджета страны.