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Еще четыре страны присоединились к санкциям против РФ
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Еще четыре страны присоединились к санкциям против РФ 

Рамблер + ещё 14 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению ЕС продлить экономические санкции против России до 31 января 2019 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
5 июля Совет ЕС принял решение о продлении экономических санкций против России еще на полгода — до 31 января 2019 года.
«Страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической зоны, а также Украина присоединяются к этому заявлению. Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета», — говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.
Санкции, впервые принятые 31 июля 2014 года, действуют в отношении финансового, энергетического, оборонного секторов и товары двойного назначения.
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