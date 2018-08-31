Еще четыре страны присоединились к санкциям против РФ

5 июля Совет ЕС принял решение о продлении экономических санкций против России еще на полгода — до 31 января 2019 года.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической зоны, а также Украина присоединяются к этому заявлению. Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета», — говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Санкции, впервые принятые 31 июля 2014 года, действуют в отношении финансового, энергетического, оборонного секторов и товары двойного назначения.