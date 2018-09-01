Экономист о заявлении Трампа о выходе из ВТО: возмущение Трампа имеет под собой основу

Экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестаков прокомментировал модель работы ВТО , передает НСН.

"Нужно отметить, что ВТО — организация относительно молодая, существует она не так давно. Более того, многие страны вступили в неё совсем недавно по современным меркам. Своеобразная революция произошла, когда в 2001 году в ВТО вступил Китай.

Многие обвиняют ВТО в том, что Китай довольно эффективно использовал эту организацию для отстаивания своих интересов при продвижении своих товаров на разные рынки, в том числе и в США.

Естественно, со временем перекос взаимной торговли привёл к тому, что эта организация в большей степени отражала интересы тех, кто продаёт свою продукцию в США, чем самих Соединённых Штатов. Поэтому возмущение Трампа имеет под собой основу", — подчеркнул экономист.