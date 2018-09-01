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Экономист о заявлении Трампа о выходе из ВТО: возмущение Трампа имеет под собой основу
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Экономист о заявлении Трампа о выходе из ВТО: возмущение Трампа имеет под собой основу 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестаков прокомментировал модель работы ВТО, передает НСН.
"Нужно отметить, что ВТО — организация относительно молодая, существует она не так давно. Более того, многие страны вступили в неё совсем недавно по современным меркам. Своеобразная революция произошла, когда в 2001 году в ВТО вступил Китай.
Многие обвиняют ВТО в том, что Китай довольно эффективно использовал эту организацию для отстаивания своих интересов при продвижении своих товаров на разные рынки, в том числе и в США.
Естественно, со временем перекос взаимной торговли привёл к тому, что эта организация в большей степени отражала интересы тех, кто продаёт свою продукцию в США, чем самих Соединённых Штатов. Поэтому возмущение Трампа имеет под собой основу", — подчеркнул экономист.
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