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Китайская экономика начала страдать от торговой войны
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Китайская экономика начала страдать от торговой войны 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В Китае в августе снизился индекс деловой активности (PMI), пишет деловое издание Caixin. Показатель упал на 0,2 пункта до уровня 50,6. Это самый низкий результат с июня 2017 года.
Издание отмечает, что уровень производства на китайских предприятиях продолжил расти, однако количество новых заказов упало до максимально низкой отметки за год. Это наблюдается как на внутреннем, так и на экспортном рынках.
Еще один фактор, отпугнувший покупателей, — высокие цены. Себестоимость продукции росла в августе вслед за инфляцией. При этом уровень занятости снизился, и из-за этого многие компании не смогли выполнить даже полученные заказы.
Caixin связывает спад с торговой войной и «неясными перспективами», которые беспокоят участников рынка.
31 августа американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп объявит о введении новых заградительных пошлин в отношении китайских товаров уже на первой неделе сентября. Они коснутся продукции на общую сумму в 200 миллиардов долларов. На данный момент ограничения с обеих сторон затрагивают отвары на 50 миллиардов долларов в год.
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