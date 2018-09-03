Россия выжимает из нефти максимум

Россия получает от нефти максимум. После пересмотра условий сделки ОПЕК+ наша страна нарастила объем добычи до постсоветских максимумов, а в рублях цена на нефть и вовсе достигла рекорда.

Согласно данным, представленным Министерством энергетики России, в августе Россия добывала в среднем 11,21 млн баррелей сырой нефти в день. Показатель не сильно изменился по сравнению с июлем, когда добыча подскочила практически до максимумов 2016 г.

Россия стала одним из главных бенефициаров пересмотра ОПЕК+, в июне и июле нарастив добычу на 250 тыс. баррелей в сутки.

Но помимо объемов, есть и другие факторы, например, стоимость барреля нефти в рублях.

Ослабление национальной валюты и рост цен на нефть привели к тому, что российский бюджет получает от продажи углеводородов рекордные доходы.

Сейчас баррель североморской смеси стоит 4700 руб., хотя несколько дней назад поднимался еще немногим выше, тем не менее, это абсолютный рекорд за всю историю.

Напомним, бюджет верстался таким образом, что в него закладывалась определенная цена на нефть и курс рубля, участники рынка легко вычисляли из этих цифр цену на нефть в рублях и оценивали перепроданность или перекупленность российской валюты.

Но все изменилось. Минфин начал тратить сверхдоходы от продажи нефти на покупку валюты, спрос на активы развивающихся рынков прекратился, были введены санкции, как итог — показатель стоимости нефти в рублях начал неуклонно расти.

Рубль сейчас, как и другие валюты emerging markets, остается под давлением. Иногда российская валюта укрепляется, но это происходит в рамках общего тренда на ослабление.

На минувшей неделе рублю помогли экспертеры, которые давно не продавали валюту.

Предложение валюты на рынке увеличили экспортеры, отмечают в обзоре аналитики Сбербанк CIB: дополнительный приток долларов рынок начал получать в середине недели, после чего рубль приостановил падение, достигавшее 1,7 рубля к евро и 1,4 рубля к "американцу".

Один из крупных локальных участников рынка два дня подряд выставляет заявки на продажу по 300-400 млн долларов, пишут стратеги Сбербанк CIB Том Левинсон Юрий Попов и Николай Минко. Эти объемы, впрочем, нивелируются спросом на валюту со стороны зарубежных игроков, которые продолжают распродавать рубли, избавляясь от российских акций и госдолга, пишет finanz.ru

Возвращаясь к рынку нефти, отметим, что сейчас трейдеры и аналитики внимательно изучают уровни производства в России и странах ОПЕК , чтобы понять, смогут ли они компенсировать разрыв в поставках, который, вероятно, оразуется после введения в ноябре санкций США в отношении Ирана.

С другой стороны, продолжающийся торговый спор между Америкой и Китаем создает проблемы, которые скорее всего негативно удут влиять на спрос.