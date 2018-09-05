Почему Украину ждет резкий рост цен

Почему Украину ждёт резкий рост цен

Продуктовая корзина на Украине в ближайшее время значительно подорожает. Об этом предупреждают местные производители, а также отраслевые эксперты. Кроме того, чиновники прогнозируют очередное повышение тарифов на газ и услуги ЖКХ. Экономисты и политологи считают, что это неминуемо приведёт к росту социального напряжения и усилению миграционных процессов.

Грядущий рост цен на продукты питания и коммунальные услуги стал в последнее время одной из центральных тем украинских средств массовой информации. Ещё в августе директор компании «Агро-Центр» Дмитрий Соломчук в комментарии изданию «Обозреватель» заявил, что средняя цена на хлеб в магазинах скоро подскочит на 25—30% и составит около 15 гривен (37—38 российских рублей) за батон.

Эксперты расходятся в оценке темпов и конкретных масштабов подорожания, но в том, что цены вырастут, не сомневается никто.

4 сентября генеральный директор «Укрхлебпрома» Александр Васильченко в интервью «Украйинским новынам» заявил, что до конца года цена на хлеб на Украине поднимется ориентировочно на 10%.

С ним солидарен директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко , который в комментарии изданию «Вести—Украина» рассказал, что, по его оценкам, хлеб и молочная продукция в ближайшее время вырастут в цене примерно на 10%, а овощи — на 30—40%.

В то же время украинские зернотрейдеры, мнение которых приводят «Вести», считают такие оценки неоправданно оптимистичными. Специалисты полагают, что рост цен на хлеб составит 30—40%. Это приведёт к тому, что батон хлеба на Украине будет стоить около 16 гривен (38 рублей). Мясо, согласно оценкам экспертов «Вестей», станет текущей осенью набирать в цене от 1 до 1,2 гривен в месяц. Подорожают и крупы.

«Всё выше и выше»

Но перебросить на еду деньги, сэкономленные на других статьях расходов, у украинцев вряд ли получится. На днях премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал рост цен на газ по требованию Международного валютного фонда . Стоимость кубометра голубого топлива, по информации украинских экономистов, поднимется с 7,18 до 12 гривен (с 16 руб. 95 коп. до 28 руб. 56 коп.) Льготные категории населения будут платить не 3,6 гривны, как сегодня, а 6.

Вслед за газом автоматически подскочат тарифы на отопление, горячую воду и содержание жилья. Если учесть, что параллельно киевские власти собираются резко сократить количество получателей субсидий, то уже в ближайшее время Киеву нужно ждать нового кризиса неплатежей.

Если с ценами на газ и коммунальными тарифами, дорожавшими неоднократно из-за внешнеполитических факторов, всё более ли менее понятно, то с продуктами, которые с 2014 по 2017 годы росли в цене относительно умеренно, ситуация сложнее. В текущем году рост цен на продукты значительно ускорился. К примеру, украинские журналисты подсчитали, что такой традиционный украинский снек, как бутерброд с салом, за год в среднем вырос в цене с 2,4 до 3,4 гривны (при этом силён региональный фактор — в Киеве за подобную закуску уже сегодня придётся заплатить 5,1 гривны).

О принципиальной позиции украинских властей по вопросу питания соотечественников известно уже давно.

Ещё год назад министр социальной политики Украины Андрей Рева обвинил сограждан в том, что они слишком много денег тратят на питание.

«Когда мы говорим о том, что немцы тратят (на питание) 14%, а мы 50%, то тут система приоритетов. Мой отец всю жизнь считал приоритетом хорошо поесть. Он считал, что можно в чём-то себе отказать, но здоровое полноценное питание очень важно. У наших людей есть такая историческая традиция — голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах. Я уже молчу про то, что отношение к хлебу культивировалось в обществе. Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми», — заявил министр в эфире телеканала «112».

При этом украинский чиновник дипломатично умолчал, во сколько раз украинская зарплата меньше немецкой.

Кроме того, он не стал упоминать, что немцы едят значительно меньше хлеба и картофеля, чем украинцы, но зато в 2 раза обгоняют жителей Украины по потреблению молочных продуктов, в 2,5 раза — фруктов и в 1,5 раза — мяса.

Комплекс причин

Сегодня же, по мнению экспертов, возник целый комплекс причин, которые могут заставить украинцев затянуть пояса.

«Прогнозы экспертов о росте цен на Украине вполне оправданы. Девальвация гривны, массовый дефицит персонала и повышение заработной платы, необходимость давать взятки проверяющим органам — всё это приводит к росту цен на продукты первой необходимости и услуги. К примеру, только за последние две недели цены на бензин выросли на 3%. Проблема в том, что у населения нет возможности платить даже за продукты питания, поэтому потребители будут переходить на картошку, дешёвые макароны и субпродукты. На другие покупки у людей просто не остаётся денег», — рассказал RT источник в партии «Батькивщина».

По мнению президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, рост цен на продукты питания на Украине связан и с общим состоянием дел в агропромышленном секторе.

«За последние годы украинское сельское хозяйство стало терять традиционные рынки сбыта, что сейчас негативно сказывается на объёме производства в целом. А когда нет производства, автоматически возникают проблемы и с насыщением внутреннего рынка. В последнее время украинский аграрный экспорт развивался за счёт рапса, подсолнечника, пшеницы, но даже по зерновым Украину сейчас теснят Россия и Казахстан. С остальными отраслями аграрного сектора всё гораздо хуже. Овощи, фрукты, бахча ещё недавно шли в Россию, в Крым. Сейчас же Киев эти направления для себя сам закрывает, производители теряют смысл работать. Если раньше из Польши завозили только мясо и сало, то теперь линейка импорта продуктов питания ощутимо расширилась», — рассказал эксперт.

По словам Ищенко, рассчитывать на международные ценовые преимущества украинцам в данном случае не стоит. «Какое-то время поставщики импортной продукции могут демпинговать, чтобы окончательно задавить украинских производителей. Но добившись монополии в определённых областях, они неминуемо поднимут цены», — подчеркнул эксперт.

С ним солидарен политолог Александр Асафов. «Несмотря на то, что ещё недавно звучали голоса, призывавшие Украину отказаться от промышленности, чтобы стать аграрной супердержавой, с сельским хозяйством у них в последнее время тоже что-то не заладилось, как и в других отраслях. Агросектор фактически уничтожается», — отметил он в беседе с RT.

По мнению Александра Асафова, украинскому сельскому хозяйству ситуативно могли бы помочь иностранные инвесторы, но они в Киев не спешат — инвестиционный климат для них не слишком благоприятен, и рынка земли нет.

Эксперты, опрошенные украинскими СМИ, в числе факторов, приведших к необходимости поднимать цены на продукты, называют также сложные погодные условия, негативно сказавшиеся на урожае, девальвацию гривны и рост цен на энергоносители. При этом экономисты утверждают, что текущей осенью на Украине цены вырастут не только на газ, но и на бензин.

В свою очередь, Александр Асафов уверен, что увеличение стоимости продуктов и коммунальных услуг приведёт к росту социального напряжения и активизации миграционных процессов.